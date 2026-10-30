بكين تندد بخطط أمريكية جديدة لتقييد شركات الاتصالات الصينية ‏

بكين-سانا‏

أعربت بكين عن معارضتها الحازمة واستيائها من خطط أمريكية جديدة لتقييد وصول شركات ‏الاتصالات الصينية مباشرة إلى أرقام الهواتف داخل الولايات المتحدة بذريعة الحفاظ على الأمن ‏القومي، ووصفتها بأنها إجراء غير مبرر يستهدف الشركات الصينية.‏

ونقلت وكالة “شينخوا” للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية “قوه جيا كون” قوله ‏خلال مؤتمر صحفي دوري، اليوم الجمعة: إن بكين تعارض “القمع غير المعقول” الذي تمارسه ‏واشنطن ضد الشركات الصينية”، مضيفاً: إن “الجانب الأمريكي وسّع مفهوم الأمن القومي على نحو ‏مفرط وأساء استخدام سلطة الدولة لقمع الشركات الصينية بشكل غير معقول”.‏

وأشار جيا كون، إلى أن مثل هذه الإجراءات أعاقت بشكل خطير التبادلات الاقتصادية والتجارية ‏الطبيعية بين الشركات الصينية والأمريكية، ولا تخدم مصالح أي طرف، بما في ذلك مصالح ‏الشركات والمستهلكين الأمريكيين.‏

وتشهد العلاقات الصينية الأمريكية توترات متواصلة في قطاعي التكنولوجيا والاتصالات، حيث ‏فرضت واشنطن خلال السنوات الماضية قيوداً متزايدة على عدد من الشركات الصينية بدعوى ‏حماية الأمن القومي، بينما ترفض بكين هذه القيود وتعتبرها إجراءات حمائية تهدف إلى الحد من ‏المنافسة الصينية في الأسواق العالمية.‏