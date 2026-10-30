الجمعة 30 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: بكين تندد بخطط أمريكية جديدة لتقييد شركات الاتصالات الصينية ‏
بحث
بحث
sana-logo-mobile

بكين تندد بخطط أمريكية جديدة لتقييد شركات الاتصالات الصينية ‏

1595090.jpeg بكين تندد بخطط أمريكية جديدة لتقييد شركات الاتصالات الصينية ‏
بكين تعرب عن معارضتها الحازمة واستيائها من خطط أمريكية جديدة لتقييد وصول شركات ‏الاتصالات الصينية مباشرة-الشرق الأوسط

بكين-سانا‏

أعربت بكين عن معارضتها الحازمة واستيائها من خطط أمريكية جديدة لتقييد وصول شركات ‏الاتصالات الصينية مباشرة إلى أرقام الهواتف داخل الولايات المتحدة بذريعة الحفاظ على الأمن ‏القومي، ووصفتها بأنها إجراء غير مبرر يستهدف الشركات الصينية.‏

ونقلت وكالة “شينخوا” للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية “قوه جيا كون” قوله ‏خلال مؤتمر صحفي دوري، اليوم الجمعة: إن بكين تعارض “القمع غير المعقول” الذي تمارسه ‏واشنطن ضد الشركات الصينية”، مضيفاً: إن “الجانب الأمريكي وسّع مفهوم الأمن القومي على نحو ‏مفرط وأساء استخدام سلطة الدولة لقمع الشركات الصينية بشكل غير معقول”.‏

وأشار جيا كون، إلى أن مثل هذه الإجراءات أعاقت بشكل خطير التبادلات الاقتصادية والتجارية ‏الطبيعية بين الشركات الصينية والأمريكية، ولا تخدم مصالح أي طرف، بما في ذلك مصالح ‏الشركات والمستهلكين الأمريكيين.‏

وتشهد العلاقات الصينية الأمريكية توترات متواصلة في قطاعي التكنولوجيا والاتصالات، حيث ‏فرضت واشنطن خلال السنوات الماضية قيوداً متزايدة على عدد من الشركات الصينية بدعوى ‏حماية الأمن القومي، بينما ترفض بكين هذه القيود وتعتبرها إجراءات حمائية تهدف إلى الحد من ‏المنافسة الصينية في الأسواق العالمية.‏

رئيس اتحاد غرف التجارة لوفد من الرقة: واثقون بقدرتكم على استعادة الدور الاقتصادي للمحافظة
تركيا تتجه لخفض واردات خام الأورال الروسي
الطيران يترجم التقارب.. أولى ثمار الشراكة السورية الألمانية تحلّق في الأجواء
شركة كابلات دمشق تعود مجدداً للإنتاج بالطاقة الكاملة وبمواصفات قياسية تلبية لحاجات السوق
واشنطن تدرج 9 مسؤولين لبنانيين مرتبطين بميليشيا حزب الله على قائمة العقوبات
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك