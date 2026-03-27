شركة صينية تطلق دمية ذكية تفاعلية لدعم الصحة النفسية

بكين-سانا

كشفت شركة “زي تي إي” الصينية عن ابتكار جديد يحمل اسم “آي موتشي”، وهو جهاز ذكي مصمم ليكون رفيقاً للمستخدمين، في خطوة تجمع بين التكنولوجيا الحديثة وتلبية الاحتياجات النفسية.

وذكر موقع TechNode التقني المتخصص بأخبار التكنولوجيا والشركات الناشئة، وخاصة في الصين وآسيا، أن الجهاز يأتي على شكل دمية محشوة تحاكي الحيوانات الأليفة، ويهدف إلى تقديم تجربة تفاعلية تعزز الشعور بالرفقة، وخاصة لدى كبار السن أو الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم.

ويعتمد “آي موتشي” على تقنيات الذكاء الاصطناعي مدعومة بمجموعة من المستشعرات المتطورة، ما يتيح له التفاعل مع المستخدم بطرق متعددة، إذ يستجيب للمس والحركة عبر تحريك رأسه وذيله وإصدار أصوات تحاكي الكائنات الحية.

كما يتمتع الجهاز بقدرات على تحليل صوت المستخدم والتعرف على حالته المزاجية، ما يساعده على تقديم استجابات تتناسب مع الحالة النفسية، إلى جانب إمكانية متابعة تفاعله وتطوره عبر تطبيق خاص مرافق.

وأكد مطورو الجهاز أن الهدف من هذا الابتكار هو دعم الصحة النفسية والتخفيف من الشعور بالوحدة، في حين يرى متخصصون أن هذه التقنيات تمثل وسيلة مساعدة، لكنها لا يمكن أن تكون بديلاً كاملاً عن العلاقات الإنسانية.

ويُطرح الجهاز في الأسواق بسعر يبلغ نحو 330 دولاراً، ضمن توجه متزايد نحو تطوير تقنيات ذكية تعنى بتحسين جودة الحياة والرفاه النفسي.