مجلة «شامة» تقدم محتوى تعليمياً وترفيهياً للأطفال في عددها الصيفي لعام 2026‏

دمشق-سانا‏

صدر عن الهيئة العامة السورية للكتاب هذا الأسبوع العدد الصيفي لعام 2026 من ‏مجلة الأطفال ‏الشهرية “شامة”، متضمناً 27 صفحة من المواد التعليمية والترفيهية، ‏الهادفة إلى تنمية ‏معارف الأطفال ومهاراتهم، بأسلوب مُبسط وجذاب، يجمع بين ‏القصص المصورة ‏والأنشطة التفاعلية والرسومات الملونة.‏

ويحرص العدد على إثراء الحصيلة اللغوية للأطفال بمفردات جديدة، تضاف إلى ‏معجمهم الصغير، بما يسهم في ‏تطوير مهارات القراءة والتعبير لديهم وتعزيز صلتهم ‏باللغة العربية.‏

وتتنوع موضوعاته القصصية والتربوية بين مغامرة تجمع شخصيتي “شامة” و”زين” ‌‏على الشاطئ، ودليل مبسط لإعداد المثلجات باستخدام أدوات منزلية متوافرة، وقصة ‌‏‌‏”سرطان البحر الصغير ومظلة الشاطئ الكبيرة”، التي تحمل دلالات إنسانية وجمالية.‏

ويضم العدد أيضاً معلومات بيئية عن مظاهر فصل الصيف، إلى جانب ألعاب ‌‏وأنشطة ذهنية تنمي التفكير وسرعة الملاحظة، ويختتم باختبار للذاكرة يساعد على ‌‏قياس مدى استيعاب الأطفال للمحتوى، ويعزز التركيز والقراءة الواعية لديهم. ‏

ويأتي هذا الإصدار في إطار جهود الهيئة العامة السورية للكتاب لتوفير محتوى ثقافي ‌‏آمن للأطفال، يسهم في إثراء خيالهم وتنمية قدراتهم الفكرية والإبداعية.‏