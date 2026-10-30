مجلة «شامة» تقدم محتوى تعليمياً وترفيهياً للأطفال في عددها الصيفي لعام 2026‏

دمشق-سانا
صدر عن الهيئة العامة السورية للكتاب هذا الأسبوع العدد الصيفي لعام 2026 من مجلة الأطفال الشهرية “شامة”، متضمناً 27 صفحة من المواد التعليمية والترفيهية، الهادفة إلى تنمية معارف الأطفال ومهاراتهم، بأسلوب مُبسط وجذاب، يجمع بين القصص المصورة والأنشطة التفاعلية والرسومات الملونة.
ويحرص العدد على إثراء الحصيلة اللغوية للأطفال بمفردات جديدة، تضاف إلى معجمهم الصغير، بما يسهم في تطوير مهارات القراءة والتعبير لديهم وتعزيز صلتهم باللغة العربية.
وتتنوع موضوعاته القصصية والتربوية بين مغامرة تجمع شخصيتي “شامة” و”زين” على الشاطئ، ودليل مبسط لإعداد المثلجات باستخدام أدوات منزلية متوافرة، وقصة ”سرطان البحر الصغير ومظلة الشاطئ الكبيرة”، التي تحمل دلالات إنسانية وجمالية.
ويضم العدد أيضاً معلومات بيئية عن مظاهر فصل الصيف، إلى جانب ألعاب وأنشطة ذهنية تنمي التفكير وسرعة الملاحظة، ويختتم باختبار للذاكرة يساعد على قياس مدى استيعاب الأطفال للمحتوى، ويعزز التركيز والقراءة الواعية لديهم.
ويأتي هذا الإصدار في إطار جهود الهيئة العامة السورية للكتاب لتوفير محتوى ثقافي آمن للأطفال، يسهم في إثراء خيالهم وتنمية قدراتهم الفكرية والإبداعية.