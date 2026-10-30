الذهب أدنى من مستوياته منذ 3 أشهر مع تزايد التوقعات برفع الفائدة الأمريكية

لندن-سانا

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف تموز الماضي، وتتجه لتكبد خسائر للشهر الثاني على التوالي، إذ عزز ارتفاع أسعار النفط الخام واستمرار المخاوف بشأن التضخم التوقعات بمزيد من الزيادات في ‌أسعار الفائدة الأمريكية.



وذكرت وكالة رويترز أن سعر الذهب انخفض في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3995.42 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوياته منذ 17 تموز.



ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.6 بالمئة إلى 4005.50 دولارات، وتراجع المعدن النفيس 3.8 بالمئة منذ بداية الشهر وحتى الآن.



وامتنعت بنوك مركزية كبرى عن زيادة أسعار الفائدة هذا الأسبوع، لكنها أوضحت أن دورة التشديد النقدي لم تنته بعد، وأبقى كل من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ⁠والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، وأشارا إلى مخاطر التضخم الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة.



وتعزز أسعار الطاقة المرتفعة التوقعات باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، ما يجعل الأصول التي لا تدر عائداً مثل الذهب أقل جاذبية.



وبالنسبة للمعادن ⁠النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.8 بالمئة إلى 50.9221 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 3.1 بالمئة إلى 1441.72 دولاراً، وهبط البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 984.50 دولاراً، وتتجه المعادن الثلاثة نحو خسائر أسبوعية وشهرية.