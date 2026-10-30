الشكل ليس تفصيلاً.. تصاميم المنتجات تصنع التميّز وتحمي الاستثمار

دمشق-سانا‏

لم يعد الشكل الخارجي للمنتج مجرد عنصر جمالي يلفت انتباه المستهلك، بل بات ‏عاملاً مؤثراً في هويته وقيمته التجارية وقدرته على المنافسة في الأسواق، إذ يمنحه ‏التصميم المميز حضوراً خاصاً بين المنتجات المشابهة، ويشكل في الوقت ذاته أصلاً ‏اقتصادياً يستحق الحماية.‏

وتوفر الرسوم والنماذج الصناعية حماية قانونية لإبداعات التجار والصناعيين، سواء ‏تعلقت بمنتجات جديدة أو بمنتجات أعيد تصميمها وتقديمها للمستهلك بصورة مختلفة، ‏وفق ما أكده رئيس دائرة الرسوم والنماذج الصناعية في مديرية حماية الملكية التجارية ‏والصناعية بوزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، أحمد عيروطة، في ‏تصريح لـ سانا اليوم الجمعة.‏

‏362 طلباً للتسجيل خلال العام الجاري

وأشار عيروطة إلى أن عدد طلبات تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية المقدمة خلال ‏الفترة الماضية من العام الجاري بلغ 362 طلباً، توزعت بين طلبات محلية ودولية.‏

وذكر أن هذه الحماية تسهم في توفير منافسة أكثر عدالة بين الشركات في الأسواق، ‏وصون الحقوق والأصول غير الملموسة لأصحابها، إلى جانب تشجيع الإبداع وتحفيز ‏الشركات على تطوير تصاميم ومنتجات تتيح لها تعزيز حضورها التجاري.‏

وأوضح أن أهمية تسجيل التصميم لا تقتصر على منع تقليده، بل تمتد إلى تعزيز ‏القيمة التجارية للمنتج، إذ يصبح التصميم المحمي أحد الأصول التي يمكن لصاحبها ‏استثمارها والاستفادة منها في تطوير نشاطه الاقتصادي، الأمر الذي يمنح الابتكار ‏بعداً يتجاوز الفكرة إلى العائد المادي.‏

ما الذي تحميه الرسوم والنماذج الصناعية؟

وتختلف الرسوم والنماذج الصناعية عن بقية أشكال الحماية في مجال الملكية التجارية ‏والصناعية، من حيث طبيعة الحق الذي تمنحه، إذ أوضح عيروطة أنها لا تحمي ‏الوظيفة التقنية للمنتج أو طريقة عمله، وإنما تحمي مظهره الخارجي وعناصره الجمالية ‏المميزة.‏

وذكر أن أمثلة هذه الحماية تشتمل تصميمات السيارات والساعات والمخططات ‏المعمارية المميزة، فضلاً عن أشكال أغلفة المنتجات الغذائية والمنظفات وغيرها من ‏المنتجات التي يشكل تصميمها عنصراً من عناصر تميزها في الأسواق.‏

وبين أنه يشترط لمنح الحماية أن يتسم التصميم بالجدة والتميز، وألا يكون قد سبق ‏الكشف عنه على مستوى العالم، وفق الشروط المعتمدة للتسجيل، مشيراً الى أن مدة ‏حماية الرسوم والنماذج الصناعية تبلغ خمس سنوات، قابلة للتجديد مرتين متتاليتين، ‏لتصل المدة الإجمالية للحماية إلى 15 عاماً.‏

إجراءات التسجيل ومتطلبات الحماية

أوضح عيروطة أن إجراءات التسجيل تتم مباشرة من صاحب العلاقة أو عن طريق ‏وكيل محلي، على أن يكون وجود الوكيل المحلي إلزامياً بالنسبة إلى الشركات ‏الأجنبية.‏

وأشار إلى أن الوثائق المطلوبة تتضمن السجل التجاري الذي يثبت هوية الشركة أو ‏التاجر، واستمارة التسجيل التي يحصل عليها صاحب العلاقة من قسم المطبوعات ‏ويقوم بتعبئتها، إضافة إلى إيصال مالي لا تتجاوز قيمته 500 ألف ليرة سورية، ‏وخمس صور أو رسوم للنموذج المطلوب حمايته، إلى جانب رسم فني يتضمن وصفاً ‏للتصميم.‏

ودعا عيروطة أصحاب الابتكارات والمنتجات إلى تسجيل رسومهم ونماذجهم ‏الصناعية لدى وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، عبر مديرية حماية ‏الملكية التجارية والصناعية، إلى صون حقوقهم في الإبداع والإنتاج وحماية تصاميمهم من ‏الاستغلال غير المشروع.‏

‏ ‏حماية فكرة التصميم وتحويلها إلى قيمة اقتصادية

وتشكل حماية الرسوم والنماذج الصناعية جزءاً من منظومة أوسع للملكية الفكرية، التي ‏ترتبط بدورها بتشجيع الاستثمار وتحفيز الصناعات على تطوير منتجات ذات قيمة ‏مضافة، إذ إن وضوح حقوق الملكية وإمكانية حمايتها يوفران لأصحاب الأفكار ‏والمشروعات ضمانات قانونية تساعدهم على استثمار ابتكاراتهم وتوسيع أنشطتهم.‏

كما تتيح هذه الحماية للشركات الصغيرة والمتوسطة امتلاك عناصر تميز تنافسية لا ‏تقوم بالضرورة على حجم الإنتاج أو رأس المال، بل يمكن أن تستند إلى التصميم ‏والإبداع والقدرة على تطوير منتجات تلبي احتياجات المستهلكين.‏