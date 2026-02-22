OpenAI تعتزم دخول سوق الأجهزة الذكية بإطلاق مكبر صوت مدعوم بالذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

تستعد شركة “OpenAI” لدخول سوق الأجهزة الذكية عبر تطوير مجموعة منتجات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، في مقدمتها مكبر صوت ذكي مزود بكاميرا، إلى جانب نماذج أولية لنظارات ومصابيح ذكية، في خطوة تعكس توسعها خارج نطاق البرمجيات والتطبيقات الرقمية.

وذكر موقع The Verge المتخصص في أخبار التكنولوجيا، أن المكبر الذكي المرتقب سيتضمن كاميرا لفهم البيئة المحيطة، إضافة إلى ميزة التعرف على الوجه لإتمام عمليات الشراء بشكل آمن، ومن المتوقع أن يتراوح سعره بين 200 و300 دولار، مع خطط لطرحه مطلع عام 2027، فيما يُرجح تأجيل إطلاق النظارات الذكية إلى عام 2028.

وأشار التقرير إلى أن الشركة استحوذت العام الماضي على شركة ناشئة أسسها المصمم جوني آيف، ليتولى الإشراف على تصميم الأجهزة الجديدة، في مسعى لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع تصميم متطور وجذاب.

وفي المقابل، تواجه “OpenAI” تحديات تقنية تتعلق بمتطلبات الحوسبة العالية، فضلاً عن مخاوف تتصل بحماية الخصوصية نتيجة اعتماد الأجهزة على مراقبة البيئة المحيطة بشكل مستمر.

ويشهد سوق الأجهزة الذكية نمواً متسارعاً مع تنوع المنتجات المتصلة بالإنترنت، ما يجعل دخول “OpenAI” إلى هذا القطاع خطوة لافتة في سباق تطوير أجهزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة المستخدم.