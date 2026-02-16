مدرسة في تايوان تعتمد تسلق جدار صخري شرطاً للتخرج

تايبيه-سانا

تعتمد مدرسة «إرشوي» الإعدادية في مقاطعة تشانغوا بتايوان شرطاً غير تقليدي للتخرج، يقضي بإتقان الطلاب تسلق جدار صخري يبلغ ارتفاعه نحو 15 متراً، وذلك ضمن برنامج تدريبي يهدف إلى تنمية القدرات البدنية وتعزيز التركيز والتناسق الحركي لديهم.

وذكر موقع “Oddity Central” الأمريكي المتخصص بنشر الأخبار الغريبة وقصص المنوعات من مختلف أنحاء العالم، أن الطلاب يتلقون ست حصص تدريبية أسبوعياً على رياضة تسلق الصخور، فيما يُعد الجدار من بين الأعلى في المدارس التايوانية، إذ يعادل ارتفاع مبنى مؤلف من خمسة طوابق.

وتندرج هذه المبادرة في إطار اهتمام تعزيز التربية البدنية والمهارات الحركية لدى الطلاب منذ المراحل الدراسية المبكرة، إلى جانب تنمية روح المثابرة والانضباط وتحمل المسؤولية.