تقرير صحي: السبانخ تدعم صحة القلب وقد تساعد في خفض ضغط الدم

واشنطن-سانا

أكد تقرير صادر عن المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة (NIH)، أن السبانخ تعد من الخضراوات الورقية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية، وقد تسهم في خفض ضغط الدم.

وذكر التقرير، وفق ما نشره الموقع الإلكتروني للمعاهد، أن تجارب سريرية أظهرت أن تناول وجبات غنية بالسبانخ يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في ضغط الدم الانقباضي، وتحسين مرونة الشرايين بعد ساعات من تناولها.

وأوضح التقرير أن السبانخ تحتوي على كميات مرتفعة من النترات الغذائية التي تتحول في الجسم إلى أوكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد على توسيع الأوعية الدموية، وتحسين تدفق الدم، ما يسهم في خفض ضغط الدم.

كما تحتوي السبانخ وفق التقرير على البوتاسيوم ومضادات الأكسدة، مثل فيتامين C والبيتا كاروتين واللوتين، وهي مركبات تساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات في الأوعية الدموية، ما يدعم صحة القلب، ويساعد على تنظيم ضغط الدم.

والمعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة (NIH) هي مؤسسة حكومية بحثية تتبع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، وتعد من أبرز الهيئات العالمية في مجال الأبحاث الطبية والبيولوجية، حيث تدعم وتمول دراسات علمية تتعلق بالأمراض والوقاية منها وتطوير العلاجات، كما تصدر تقارير ودراسات صحية تعتمد عليها المؤسسات الطبية والبحثية حول العالم.