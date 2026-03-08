دراسة: الماء يمثل نقطة ضعف رئيسية لبقّ الفراش

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن الماء يمثل نقطة ضعف رئيسية لبقّ الفراش، إذ تتجنب هذه الحشرات الأسطح الرطبة بشكل واضح، وهو ما قد يفسر سلوكها أثناء انتشارها وصعوبة القضاء عليها.

وذكر موقع ScienceDaily العلمي أن باحثين من جامعة كاليفورنيا ريفرسايد توصلوا إلى هذا الاكتشاف بعد ملاحظة عرضية في المختبر، حيث لاحظوا أن بق الفراش يهرب من الورق المبلل سواء كان مبللاً بالدم أو بالماء، ويرفض الاقتراب من الأسطح الرطبة.

وأظهرت التجارب التي نُشرت في مجلة Journal of Ethology العلمية أن جميع أنواع بق الفراش، بما فيها الصغار والكبار، تتجنب الماء بسرعة، حيث غيرت الحشرات اتجاهها فور اقترابها من الأسطح المبللة، وكان الصغار أكثر حساسية تجاهها.

ويرى الباحثون أن السبب يعود إلى التركيب الجسدي المسطح للحشرة ووجود فتحات تنفس صغيرة على جانبي البطن، إذ يمكن أن يلتصق الماء بجسمها ويسد هذه الفتحات، ما يعرضها للاختناق، الأمر الذي يجعل الماء خطراً حقيقياً بالنسبة لها.

وبقّ الفراش حشرة صغيرة طفيلية تتغذى على دم الإنسان والحيوانات، وغالباً ما تختبئ في الفراش والأثاث والشقوق داخل المنازل، وتتميز بقدرتها على الانتشار سريعاً وصعوبة القضاء عليها، ما يجعلها من الآفات المنزلية المزعجة.