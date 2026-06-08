رئيس الوزراء الأرميني يعلن فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية

يريفان-سانا

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان فوز حزبه “العقد المدني” في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الأحد، بعد تصدره النتائج الأولية بحصوله على نحو 54.5 بالمئة من الأصوات.

ونقلت وكالة رويترز عن باشينيان قوله خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين: “إن حزب العقد المدني فاز”، واصفاً النتيجة بأنها “نصر تاريخي”.

وأظهرت النتائج الأولية حصول حزب العقد المدني على 54.5 بالمئة من الأصوات، فيما جاء تحالف “أرمينيا القوية” في المرتبة الثانية بنسبة 21.9 بالمئة، تلاه تحالف “أرمينيا” بنسبة 8.7 بالمئة، بينما حل حزب “أرمينيا المزدهرة” رابعاً بنحو 5 بالمئة من الأصوات.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات نحو 59 بالمئة من إجمالي الناخبين المؤهلين، في حين كان من المتوقع أن تعلن لجنة الانتخابات المركزية النتائج الأولية الرسمية في وقت لاحق اليوم.

وشهدت أرمينيا أمس الأحد انتخابات برلمانية لاختيار أعضاء البرلمان الذين سيتولون السلطة التشريعية لمدة خمس سنوات، في اقتراع اعتُبر اختباراً مهماً لسياسات باشينيان الداخلية والخارجية، ولا سيما جهوده الرامية إلى إبرام اتفاق سلام مع أذربيجان وتعزيز علاقات بلاده مع الغرب.