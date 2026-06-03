غوغل تطلق ميزة أمنية جديدة في أندرويد لكشف المكالمات المزيفة والحد من الاحتيال الصوتي

واشنطن-سانا

أعلنت شركة غوغل عن إطلاق ميزة أمنية جديدة ضمن نظام التشغيل أندرويد، تهدف إلى الحد من عمليات الاحتيال التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقليد أصوات الأشخاص، وانتحال هوياتهم أثناء المكالمات الهاتفية.

ووفقاً لما نقل موقع «تك كرانش» التقني أمس الثلاثاء، تحمل الميزة اسم «كشف المكالمات المزيفة»، ومن المقرر أن يبدأ طرحها خلال شهر حزيران الجاري على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد 12 وما فوق عبر تطبيق Phone by Google، على أن تكون هواتف «بيكسل» أول الأجهزة المستفيدة منها قبل التوسع تدريجياً إلى أسواق وأجهزة أخرى.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد استخدام تقنيات التزييف العميق (Deepfake) في إنتاج أصوات مزيفة تحاكي أفراداً من العائلة أو مسؤولين أو شخصيات موثوقة، بهدف خداع المستخدمين ودفعهم إلى اتخاذ إجراءات مالية أو الكشف عن معلومات حساسة.

وأوضحت غوغل أن الميزة تعمل بشكل افتراضي دون الحاجة إلى إعدادات إضافية، وتعتمد على آلية تحقق تشبه «المصافحة الرقمية» بين الأجهزة، حيث يتم تبادل إشارة تحقق صامتة بين هاتف المتصل والمستقبِل للتأكد من أن المكالمة صادرة من الجهاز الحقيقي.

وفي حال الاشتباه بمحاولة انتحال هوية أو استخدام أرقام مزيفة، يقوم النظام بالتحقق من الهاتف الأصلي للجهة المتصلة، وإذا تبيّن عدم وجود مكالمة فعلية صادرة منه، يظهر تنبيه فوري للمستخدم يحذّره من احتمال أن تكون المكالمة احتيالية ويوصي بإنهائها.

يذكر أن النظام يعتمد على تقنية الاتصالات الغنية RCS، ما يتيح إمكانية توسيع نطاق استخدامه مستقبلاً ليشمل تطبيقات وخدمات أخرى.