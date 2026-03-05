باحثون: الذكاء البشري لا يرتبط بمنطقة محددة في الدماغ

واشنطن-سانا

كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة نوتردام الأمريكية أن الذكاء البشري لا يرتبط بمنطقة محددة في الدماغ، بل ينتج عن الطريقة التي تتواصل بها الشبكات الدماغية المختلفة وتنسق عملها بكفاءة ومرونة، بما يحقق تكاملاً بين القدرات المعرفية، مثل الذاكرة، والانتباه، وحل المشكلات واللغة.

وذكر موقع “ساينس ديلي” (ScienceDaily) العلمي أن الدراسة اعتمدت على بيانات تصوير دماغي متقدم شملت 831 بالغاً ضمن مشروع “الكونكتوم البشري”، إضافة إلى عينة مستقلة ضمت 145 شخصاً، حيث أظهرت النتائج أن الذكاء يظهر كنتيجة لتعاون واسع النطاق بين شبكات دماغية متعددة تعمل بتناغم، وليس كخاصية مرتبطة بمنطقة أو شبكة محددة في الدماغ.

وأشار الباحثون إلى أن النتائج تقدم فهماً جديداً للذكاء البشري، إذ ترتبط القدرة المعرفية العامة بكفاءة نقل المعلومات داخل الدماغ ومرونة إعادة تنظيم الشبكات العصبية، إضافة إلى قوة الروابط بعيدة المدى بين المناطق الدماغية المختلفة.

وشبه الباحثون الدماغ بمدينة كبيرة تتكامل أحياؤها عبر شبكة طرق واسعة، بما يسمح بتنسيق العمل بين أجزائها، لتحقيق أفضل أداء ممكن.

يذكر أن هذه النتائج قد تسهم في تطوير تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي العام، حيث تحاكي التنظيم الشبكي المتكامل للدماغ البشري، كما تساعد في تفسير التغيرات التي تطرأ على القدرات المعرفية مع نمو الطفل أو التقدم في العمر أو في حالات الإصابات الدماغية الواسعة.