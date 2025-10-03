بريطانية تجبر طائرة على تحويل مسارها بعد شجار عنيف

لندن-سانا

اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية كانت متجهة من بريطانيا إلى مصر إلى الهبوط اضطرارياً في جزيرة كريت باليونان، بعد أن أثارت إحدى المسافرات حالة من الفوضى داخل الطائرة وفقاً لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

الراكبة البالغة من العمر 38 عاماً، هاجمت مضيفة الطيران ما أدى إلى إصابتها ونزيفها، كما قامت بتهديد الركاب الآخرين بسبب قيام أحدهم بركل ظهر مقعدها.

وأظهرت مقاطع الفيديو المرأة وهي تصفق بيدها وتصرخ، وتتوعد الركاب قائلةً: “ستسقطون أرضاً في لحظة”، بينما حاول الطاقم تهدئتها دون جدوى.

وبعد هبوط الطائرة في هيراكليون في جزيرة كريت، تم توقيف المرأة التي كانت مسافرة مع زوجها وطفلها الصغير، الذي بدا خجولاً وخائفاً أثناء الواقعة، ومن المتوقع أن تواجه المحاكمة في جزيرة كريت، بينما واصل زوجها وطفلها رحلتهما.