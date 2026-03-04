شركة DeepSeek الصينية تستعد لإطلاق نموذجها الجديد “V4” للذكاء الاصطناعي

بكين-سانا

تستعد الشركة الصينية الناشئة DeepSeek المتخصصة بتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، لإطلاق الجيل الرابع من نماذجها اللغوية الكبيرة تحت اسم “DeepSeek V4″، في خطوة تهدف إلى تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي متعددة الوسائط، وتعزيز استخداماته في معالجة النصوص، والصور، والفيديو.

قدرات متقدمة لمعالجة النصوص والصور والفيديو

وحسب صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، يُتوقع أن يكون نموذج “DeepSeek V4” نظاماً متعدد الوسائط قادراً على معالجة النصوص والصور، وربما الفيديو ضمن منصة واحدة، ما يتيح تنفيذ مهام تحليلية، وتوليدية متقدمة في مجالات مثل البحث الرقمي، وتطوير البرمجيات والخدمات الذكية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة تعاونت مع شركتي هواوي وكامبريكون لتحسين أداء النموذج بما يتوافق مع رقائق الذكاء الاصطناعي الصينية، بهدف تعزيز موقعها ضمن قطاع الذكاء الاصطناعي على المستوى الوطني.

وبحسب الصحيفة يعد هذا الإصدار أول إطلاق رئيسي للشركة منذ طرح نظام الاستدلال R1 في كانون الثاني من العام الماضي، والذي وصفته الشركة بأنه قادر على منافسة النماذج الأمريكية مع استهلاك أقل للقدرة الحاسوبية.

قدرات متقدمة لمعالجة البيانات والبرمجيات

أشار موقع “Geeky Gadgets” المتخصص بالتكنولوجيا إلى أن النموذج يتميز بما يعرف بـ“نافذة سياق” واسعة قد تصل إلى نحو مليون رمز (Token)، وهو ما يسمح للنموذج بتحليل وثائق طويلة أو مجموعات بيانات كبيرة في المحادثة الواحدة، دون الحاجة إلى تقسيمها إلى أجزاء صغيرة.

وذكر الموقع أن التصميم التقني للنموذج يركز على دعم مهام البرمجة وتحليل الأكواد بشكل أكثر تقدماً، الأمر الذي قد يجعله أداة مهمة للمطورين وشركات التكنولوجيا، إضافة إلى اعتماده تقنيات جديدة لتحسين إدارة الذاكرة، وتقليل استهلاك الطاقة، والموارد الحاسوبية.

ابتكارات تقنية

وفي السياق ذاته، أوضح موقع “South China Morning Post” الصيني أن تطوير نماذج DeepSeek يأتي ضمن توجه متزايد في صناعة الذكاء الاصطناعي نحو بناء أنظمة قادرة على التعامل مع كميات أكبر من البيانات وتنفيذ مهام أكثر تعقيداً، بما يدعم استخدام هذه التقنيات في مجالات مثل البرمجة، وتحليل البيانات، والخدمات الرقمية المتقدمة.

وبحسب تقرير نشرته شبكة CNBC الأمريكية، يتضمن النموذج الجديد عدداً من الابتكارات التقنية، منها بنية محسنة لإدارة الذاكرة تقلل استهلاكها بنحو 40 بالمئة، وتقنيات جديدة لمعالجة البيانات تزيد سرعة الاستدلال، إضافة إلى آليات متقدمة لفصل الذاكرة قصيرة وطويلة المدى، بما يدعم تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي أكثر تخصيصاً.

وأشار التقرير إلى أن الإصدارات السابقة من نماذج DeepSeek، ومنها V3، أثرت في الأسواق التقنية العالمية، حيث شهدت مؤشرات في وول ستريت تقلبات ملحوظة عقب الإعلان عنها.

مرحلة جديدة في تطور الأنظمة الذكية

لفت موقع “CGTN” الصيني إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل “DeepSeek V4” تمثل مرحلة جديدة في تطوير الأنظمة الذكية القادرة على فهم البيانات المتعددة مثل النصوص والصور والبرمجيات، وتحليلها في وقت واحد.

وأشار الموقع إلى أن هذه النماذج تسهم في توسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجالات تطوير البرمجيات، والخدمات الرقمية، والبحث العلمي، ما يعزز دورها في تسريع الابتكار التقني وتطوير التطبيقات الذكية في مختلف القطاعات.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن الشركة تستعد لإطلاق النموذج خلال آذار من العام الجاري، ليكون أول تحديث رئيسي لها بعد نموذج “R1” الذي أطلق في عام 2025، فيما يُتوقع أن يسهم في تطوير المساعدات الرقمية المتقدمة وتحسين برمجة التطبيقات وتحليل البيانات، إضافة إلى دعم استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الطب، والتعليم، والبحث العلمي، وتعزيز كفاءة الأنظمة الذكية مع تقليل استهلاك الطاقة والموارد.