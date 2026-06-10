بعد أن كبر أطفاله.. بريطاني يتلقى مجلة متخصصة بتربية الأطفال طلبها قبل 19 عاماً

لندن-سانا

تسلّم بريطاني مجلة متخصصة بتربية الأطفال بعد نحو 19 عاماً من طلبها، ليجد أن أبناءه الذين اقتناها من أجلهم أصبحوا اليوم في سن الجامعة، في واقعة طريفة أثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر موقع “إنترناشونال بيزنس تايمز” البريطاني أول أمس، أن بول إدواردز، وهو كاتب خيال علمي من مدينة تشيستر، طلب عام 2007 عدداً من مجلة “الأم والطفل” عندما كانت ابنته في عامها الثاني تقريباً، وقبل أشهر من ولادة ابنه، إلا أن المجلة لم تصله آنذاك، قبل أن يتفاجأ بوصولها مؤخراً داخل طرد متضرر مرفق برسالة اعتذار من البريد الملكي البريطاني.

وأوضح إدواردز أن وصول المجلة بعد كل هذه السنوات كان أمراً غير متوقع، مشيراً إلى أن طفليه يبلغان اليوم 18 و20 عاماً، ولم تعد النصائح الواردة فيها ذات فائدة عملية بالنسبة له، مبيناً أنه نشر صور الطرد عبر منصة “إكس”، حيث حظيت بتفاعل واسع وتجاوزت مشاهداتها المليون ونصف المليون.

من جهته، رجّح متحدث باسم البريد الملكي البريطاني أن تكون المجلة قد أُعيدت إلى نظام التوزيع في وقت حديث من قبل أحد الأشخاص، مستبعداً بقاءها عالقة داخل شبكة البريد طوال هذه المدة.

وبينما تأخرت المجلة نحو 19 عاماً عن موعدها، بدت قصتها شاهداً طريفاً على مفارقات الزمن، بعدما وصل دليل تربية الأطفال إلى أب لم يعد بحاجة إليه.