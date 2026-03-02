دراسة تكشف وثيقة نادرة حول تحولات الحكم والتعريب في السودان الوسيط

الخرطوم-سانا

كشفت دراسة حديثة نشرتها مجلة (Azania: Archaeological Research in Africa) المتخصصة في علم الآثار الإفريقية، عن مرسوم ملكي يُعد أول دليل مادي على وجود الملك كشكاش، المرتبط بمرحلة متأخرة من العصور الوسطى شمال السودان، مسلطة الضوء على طبيعة الحكم، والتحولات الاجتماعية، والثقافية في تلك الحقبة.

وأوضحت الدراسة أن فريقاً من جامعة وارسو بقيادة توماش بارانسكي أجرى أعمال تنقيب في مدينة دنقلا القديمة عام 2018، حيث كُشف عن المرسوم ضمن طبقة من الأنقاض، إلى جانب 22 نصاً عربياً تشير إلى استخدام اللغة العربية في البلاط الملكي، رغم أنها لم تكن اللغة الأم للسكان آنذاك.

وتضمنت المكتشفات مجموعة من القطع الفاخرة، بينها منسوجات من القطن والحرير، وأحذية جلدية، وخنجر مصنوع من العاج، وخاتم ذهبي، فضلاً عن نصوص توثق تبادل السلع والهدايا بين أفراد النخبة الحاكمة، بما في ذلك أغطية رأس مخصصة للنبلاء.

ويشير التحليل الأولي إلى وجود شبكة تواصل منظمة بين البلاط الملكي وقادة الجماعات البدوية المحيطة، ما يعكس مستوى متقدماً من التنظيم الإداري والعلاقات السياسية في تلك المرحلة.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج تسهم في سد فجوة معرفية حول فترة تاريخية محدودة المصادر، وتوفر فهماً أعمق لعمليات التعريب والتحولات الثقافية والاجتماعية التي شهدتها المنطقة خلال أواخر العصور الوسطى.