تقنية ألمانية تحول رماد النفايات إلى مواد بناء تمتص ثاني أوكسيد الكربون

برلين-سانا

طوّر علماء في ألمانيا تقنية لتحويل رماد حرق النفايات البلدية إلى مادة بناء صديقة للبيئة قادرة على امتصاص وتخزين ثاني أوكسيد الكربون بشكل دائم، بما يوفر بديلاً للرمل والحصى المستخدمين في الخرسانة وأعمال البناء.

وبحسب ما أورده موقع “روسيا اليوم”، تعتمد التقنية على عملية تُعرف بـ “الكربنة”، حيث تتفاعل المعادن الموجودة في الرماد مع ثاني أوكسيد الكربون لتثبيته داخل بنيتها، في محاكاة لعملية طبيعية تحدث في بعض الصخور، إلا أن الأسلوب الجديد يسرّع هذه العملية ويجعلها قابلة للتطبيق الصناعي.

ويجري حالياً إنشاء محطة تجريبية بقيادة اتحاد إدارة النفايات في بيرغيش لاختبار طريقتين للمعالجة، هما الكربنة الرطبة التي تتيح امتصاص كميات أكبر من الكربون، والكربنة بالرطوبة المحدودة التي تستهلك طاقة أقل، مع اختلاف في كفاءة التخزين بين الطريقتين.

وبعد المعالجة، يمكن استخدام الرماد المكربن بديلاً للرمل أو الحصى في مشاريع البناء والطرق، مع إخضاعه لرقابة لضمان استقرار تركيبه الكيميائي وسلامته البيئية.

وتنتج ألمانيا سنوياً نحو ستة ملايين طن من رماد محارق النفايات، الذي يصنّف كنفايات خطرة لاحتوائه على معادن ثقيلة ومواد سامة، ما يجعل تطوير آليات لإعادة استخدامه خطوة تسهم في خفض الانبعاثات.