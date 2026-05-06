اختبار دم جديد يحقق دقة عالية في الكشف المبكر عن سرطان البنكرياس

واشنطن-سانا

طوّر باحثون في جامعة أوريغون للصحة والعلوم الأمريكية اختبار دم جديداً يُظهر قدرة عالية على الكشف عن سرطان البنكرياس في مراحله المبكرة، بدقة تصل إلى 97 بالمئة، في إنجاز علمي يُعد خطوة واعدة نحو تحسين فرص التشخيص المبكر لهذا المرض الذي يُعرف بصعوبة اكتشافه في بداياته.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية (Daily Mail) في تقرير نشرته أمس الثلاثاء أن هذا التطور العلمي يمثل بارقة أمل في مواجهة أحد أخطر أنواع السرطان وأكثرها فتكاً، حيث يرتبط عادةً بتأخر التشخيص وانخفاض فرص العلاج والنجاة.

ويعتمد الاختبار الجديد على تحليل عينات الدم باستخدام شريحة إلكترونية دقيقة قادرة على التقاط الجزيئات الدقيقة التي تفرزها الأورام السرطانية في مجرى الدم، ومن ثم تحليلها عبر إشارات ضوئية متقدمة تساعد في تحديد وجود المرض بدقة عالية.

وأظهرت التجارب الأولية، التي شملت عينات من مرضى مصابين بسرطان البنكرياس، وآخرين يعانون من التهابات غير سرطانية مثل التهاب البنكرياس، قدرة الاختبار على التمييز بين الحالات المختلفة بنسبة دقة بلغت 97 بالمئة، متفوقاً على وسائل التشخيص التقليدية.

وأوضح الباحثون أن التقنية تقوم على رصد المؤشرات الحيوية المرتبطة بالأورام، حيث تزداد قوة الإشارة الصادرة كلما ارتفع تركيز هذه المؤشرات في عينة الدم، ما يتيح إمكانية الكشف عن المرض قبل ظهور الأعراض السريرية.

ورغم النتائج الإيجابية، أكد الفريق البحثي أن التقنية لا تزال في مرحلة التطوير والتجارب المخبرية، وقد تستغرق عدة سنوات قبل اعتمادها بشكل واسع في الممارسة الطبية السريرية.

ويُعد سرطان البنكرياس من أخطر أنواع السرطانات، إذ غالباً ما يُكتشف في مراحل متقدمة، ما يحد من خيارات العلاج.