بعد 11 عاماً دون مطاعم.. مدينة أمريكية تستعيد نشاطها التجاري بافتتاح أول مطعم

واشنطن-سانا

شهدت مدينة أويلتون الصغيرة في ولاية أوكلاهوما الأمريكية حدثاً استثنائياً تمثل بافتتاح أول مطعم يقدم خدمة الجلوس للزبائن، وذلك بعد انقطاع استمر أكثر من 11 عاماً، في خطوة أعادت الحيوية إلى المجتمع المحلي، وأثارت اهتمام السكان.

وذكرت شبكة CNN أمس الأحد، أن مطعم “Lalo’s Grill On 99” بدأ باستقبال الزوار مؤخراً في المدينة، ليكون أول مطعم من هذا النوع منذ أكثر من عقد، حيث تفوح منه روائح الأطعمة الطازجة، وسط ترحيب واسع من الأهالي الذين اعتبروا افتتاحه مؤشراً إيجابياً على عودة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى المنطقة.

ويشكل افتتاح المطعم محطة مهمة لسكان أويلتون، إذ يوفر مكاناً جديداً للتجمع وتناول الطعام، بعد سنوات اعتمد خلالها الأهالي على السفر إلى مدن مجاورة للحصول على خدمات مماثلة، ما جعل المشروع الجديد يحظى باهتمام كبير داخل المجتمع المحلي.