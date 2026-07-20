دراسة: الاكتئاب الشديد قد يضم نمطين بيولوجيين مختلفين

ستوكهولم-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن اضطراب الاكتئاب الشديد قد لا يمثل حالة مرضية واحدة، بل يضم نمطين بيولوجيين مختلفين، لكل منهما خصائص جينية وصحية مميزة، ما قد يسهم في تطوير علاجات أكثر دقة تتناسب مع طبيعة كل مريض.

وذكر موقع Science Alert العلمي أول أمس، أن الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة أوبسالا السويدية ونُشرت في مجلة Molecular Psychiatry، اعتمدت على تحليل بيانات آلاف المرضى، وأظهرت وجود اختلافات بيولوجية واضحة بين مجموعتين من المصابين بالاكتئاب الشديد، رغم تشابه التشخيص السريري.

وأوضح الباحثون أن إحدى المجموعتين ترتبط بأعراض تعرف بالاكتئاب غير النمطي، مثل زيادة الشهية والنوم لفترات أطول، في حين تعاني المجموعة الأخرى أعراضاً أكثر شيوعاً، تشمل فقدان الشهية والأرق، وهو ما يشير إلى وجود آليات بيولوجية مختلفة وراء المرض.

كما أظهرت النتائج اختلافات في المؤشرات الوراثية والاستقلابية بين المجموعتين، ما يعزز فرضية أن الاكتئاب الشديد يضم أنماطاً فرعية قد تتطلب استراتيجيات علاجية مختلفة بدل الاعتماد على نهج علاجي موحد.

وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج قد تسهم مستقبلاً في تحسين تشخيص الاكتئاب، وتطوير علاجات أكثر دقة تستند إلى الخصائص البيولوجية لكل مريض، بما يعزز فرص الاستجابة للعلاج والحد من مضاعفات المرض.

والاكتئاب هو اضطراب نفسي شائع يؤثر في المزاج وطريقة التفكير والسلوك، ويتميز بشعور مستمر بالحزن أو فقدان الاهتمام بالأنشطة اليومية، وقد يؤثر في قدرة الشخص على العمل أو الدراسة أو ممارسة حياته الطبيعية.