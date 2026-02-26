غوغل تعلن إنشاء مركز بيانات في ولاية مينيسوتا يعمل بالطاقة النظيفة

photo 2026 02 26 14 30 08 غوغل تعلن إنشاء مركز بيانات في ولاية مينيسوتا يعمل بالطاقة النظيفة

واشنطن-سانا

أعلنت شركة غوغل عزمها إنشاء أول مركز بيانات لها في ولاية مينيسوتا الأمريكية، بقدرة كهربائية تصل إلى 1.9 غيغاواط، على أن يعمل بالكامل بالطاقة النظيفة، ويتضمن نظام تخزين ضخم ببطارية تبلغ قدرتها 300 ميغاواط من تطوير شركة “Form Energy”.

وذكر موقع “TechCrunch” أن المشروع سيتم بالتعاون مع شركة “Xcel Energy” لتوليد نحو 1.4 غيغاواط من طاقة الرياح، و200 ميغاواط من الطاقة الشمسية، لتغذية المركز بالطاقة اللازمة، إضافة إلى تشغيل بطارية قادرة على العمل لمدة تصل إلى 100 ساعة متواصلة، بسعة إجمالية تبلغ 30 غيغاواط/ساعة، ما يجعلها من الأكبر عالمياً في مجال التخزين طويل الأمد.

وبحسب المعلومات المتاحة، تعتمد بطاريات “Form Energy” على تقنية الحديد-الهواء، التي تقوم على تفاعل الأوكسجين مع الحديد لإنتاج الكهرباء، ثم إعادة شحن البطارية عبر عكس العملية، ما يتيح خفض تكاليف التخزين مقارنة ببطاريات الليثيوم-أيون التقليدية.

ويهدف المشروع أيضاً إلى تطبيق هيكل رسوم مرافق جديد في الولاية لتشجيع التحول إلى الطاقة النظيفة دون تحميل المشتركين أعباء مالية إضافية، في إطار توجه غوغل نحو تشغيل مراكز بياناتها بطاقة نظيفة على مدار الساعة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل التوسع المتسارع في البنية التحتية الرقمية، ولا سيما مع تنامي الطلب على خدمات الحوسبة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

دراسة: الإفراط في شرب القهوة يهدد صحة العظام ويزيد خطر الهشاشة
اكتشاف تابوت روماني محفوظ منذ 1700 عام في بودابست
إطلاق تطبيق “يوتيوب” رسمياً على “أبل فيجن برو” بدعم الفيديوهات ثلاثية الأبعاد
علي مراد… شاب تحدى الإعاقة بالأمل والإرادة ويطمح لبطولات عالمية برياضة بناء الأجسام
تيك توك تطلق ميزات جديدة لتعزيز الصحة النفسية والحد من الإفراط في استخدام الشاشة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك