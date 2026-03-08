دراسة تكشف آلية تبريد طبيعية لدى النحل الطنان

واشنطن-سانا

أظهرت دراسة علمية أن النحل الطنان يمتلك آلية تبريد طبيعية تعتمد على رفرفة أجنحته بسرعة عالية أثناء التحويم فوق الزهور، حيث تولد هذه الحركة تيار هواء يعمل كمروحة صغيرة تساعد على تبديد الحرارة الزائدة الناتجة عن نشاط عضلات الطيران.

وذكر موقع ScienceDaily العلمي أن باحثين من جامعة وايومنغ الأمريكية اكتشفوا هذا النظام الذي أطلقوا عليه اسم “الرياح الذاتية”، ونُشرت نتائجه في مجلة Proceedings of the Royal Society B، حيث تبين أن تيار الهواء الناتج عن حركة الأجنحة يمر على جسم النحلة ويساعد على خفض حرارتها.

وباستخدام كاميرات عالية السرعة تصل إلى 1500 إطار في الثانية وأجهزة لقياس حركة الهواء، وجد العلماء أن رفرفة الأجنحة تولد تياراً هوائياً يتجه إلى الأسفل بسرعة تصل إلى 1.22 متر في الثانية، ما يساعد على تبريد جسم النحلة أثناء الطيران.

وأشار الباحثون إلى أن هذه الآلية تسهم في حماية النحل من الارتفاع الكبير في درجة الحرارة الناتج عن نشاط عضلات الطيران، خاصة في الأيام الحارة، ما يساعده على الاستمرار في التحليق والبحث عن الغذاء دون التعرض لارتفاع حرارته بشكل خطير.

والنحل الطنان نوع من النحل الاجتماعي يتميز بجسمه الممتلئ وقدرته على الطيران لمسافات طويلة، ويعد من أهم الملقحات في الطبيعة لدوره في زيادة إنتاج المحاصيل والحفاظ على التنوع النباتي.