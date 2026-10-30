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حافلات مطار دمشق الدولي تسهّل تنقّل المسافرين من وإلى المطار بتكلفة مخفّضة

01 2 10 حافلات مطار دمشق الدولي تسهّل تنقّل المسافرين من وإلى المطار بتكلفة مخفّضة
02 2 8 حافلات مطار دمشق الدولي تسهّل تنقّل المسافرين من وإلى المطار بتكلفة مخفّضة

تسهّل حافلات مطار دمشق الدولي تنقّل المسافرين من وإلى المطار بتكلفة مخفّضة، عبر 14 رحلة يومياً تنطلق من كراجات البرامكة في دمشق.

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