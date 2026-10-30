حافلات مطار دمشق الدولي تسهّل تنقّل المسافرين من وإلى المطار بتكلفة مخفّضة تاريخ النشر: 2026/10/30 12:53 مساءً اخر تحديث: 2026/10/30 12:55 مساءً تسهّل حافلات مطار دمشق الدولي تنقّل المسافرين من وإلى المطار بتكلفة مخفّضة، عبر 14 رحلة يومياً تنطلق من كراجات البرامكة في دمشق. الشركة السورية للبترول تعيد تشغيل بئري غاز من أصل خمس في حقل كونيكو شرق دير الزور الضباب الكثيف يحوّل رحلات من مطار دمشق إلى عمّان قبل استئناف الملاحة الطبيعية أكثر من 165 ألف مسافر عبر منفذ كسب الحدودي مع تركيا خلال 9 أشهر الحصري: اعتماد الطريق L602 عبر شرق سوريا يعزز حركة الطيران بين الخليج وأوروبا بعد شهرين من التوقف عنفة سد تشرين تعود للخدمة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:كراجات البرامكةمطار دمشق الدولي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك وفاة طفل وإصابة آخر بانفجار لغم من مخلفات النظام البائد في ريف درعا أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026 إضراب يشل موانئ أوروبية طلباً لزيادة الأجور ورفض “العسكرة” أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026 مجلس وزراء الداخلية العرب يدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026 وزارة الطوارئ تحذّر من أمطار غزيرة وعواصف رعدية تبدأ الأحد المقبل أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026