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Reading: غيوم تعانق التلال والوديان والمنازل.. لقطات جوية لقرية حللوز في جسر الشغور بريف إدلب
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غيوم تعانق التلال والوديان والمنازل.. لقطات جوية لقرية حللوز في جسر الشغور بريف إدلب

قائمة الصور 1/6
مشاهد جوية لأعمال تأهيل وتجميل الدوّارات على مداخل مدينتي إدلب ومعرة مصرين في ريف إدلب
لقطات تظهر ارتفاع منسوب مياه نهر الخابور عند بلدة تل حلف بريف رأس العين شمال الحسكة
إقامة أول صلاة في عيد الفطر بجامع الرستم في مدينة سراقب بريف إدلب بعد التحرير
انتشار قوات الأمن الداخلي في موقع الانفجار بمدينة الأتارب في ريف حلب الغربي لتأمين المكان
مديرية التنمية الإدارية بإدلب تجري مقابلات المتقدمين ‏لماجستير التنمية الإدارية (الدفعة الـ6)‏
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