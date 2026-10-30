غيوم تعانق التلال والوديان والمنازل.. لقطات جوية لقرية حللوز في جسر الشغور بريف إدلب تاريخ النشر: 2026/10/30 12:59 مساءً اخر تحديث: 2026/10/30 3:24 مساءً قائمة الصور 1/6 مشاهد جوية لأعمال تأهيل وتجميل الدوّارات على مداخل مدينتي إدلب ومعرة مصرين في ريف إدلب لقطات تظهر ارتفاع منسوب مياه نهر الخابور عند بلدة تل حلف بريف رأس العين شمال الحسكة إقامة أول صلاة في عيد الفطر بجامع الرستم في مدينة سراقب بريف إدلب بعد التحرير انتشار قوات الأمن الداخلي في موقع الانفجار بمدينة الأتارب في ريف حلب الغربي لتأمين المكان مديرية التنمية الإدارية بإدلب تجري مقابلات المتقدمين لماجستير التنمية الإدارية (الدفعة الـ6) صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:إدلبجسر الشغورقرية حللوز مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك وفاة طفل وإصابة آخر بانفجار لغم من مخلفات النظام البائد في ريف درعا أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026 إضراب يشل موانئ أوروبية طلباً لزيادة الأجور ورفض “العسكرة” أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026 مجلس وزراء الداخلية العرب يدين اعتداءات ميليشيا الحوثي على السعودية أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026 وزارة الطوارئ تحذّر من أمطار غزيرة وعواصف رعدية تبدأ الأحد المقبل أكتوبر 30, 2026 أكتوبر 30, 2026