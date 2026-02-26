حطام سفينة قبالة رأس الخيمة يتحول إلى بيئة بحرية غنية

أبو ظبي-سانا

اكتشف المغامر الإماراتي خليفة المزروعي حطام سفينة يرقد على عمق يقارب 70 متراً في مياه إمارة رأس الخيمة، في موقع تحوّل إلى موطن متكامل يحتضن أنواعاً متعددة من الكائنات البحرية.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن اكتشاف الموقع بدأ عندما لاحظ أحد الصيادين المحليين سحب شباكه نحو القاع بشكل متكرر، ما دفعه إلى توثيق الإحداثيات وإبلاغ فريق نادي الجزيرة للغوص، ليجري لاحقاً التنسيق والنزول لدراسة الموقع والتأكد من سلامته قبل توثيق الحطام.

وأوضح المزروعي أن السفينة تبدو حديثة نسبياً وبحالة شبه متكاملة، وتضم ممرات وتجهيزات تشير إلى استخدامها في نقل معدات أو بضائع، مبيناً أن الحطام تحوّل مع مرور الوقت إلى نظام بيئي نابض بالحياة، ما يبرز أهمية الحفاظ عليه وتوثيقه كإرث طبيعي ذي قيمة بيئية وسياحية.

ويعكس هذا الاكتشاف الدور المتنامي للغوص الاستكشافي في توثيق المواقع البحرية وإبراز أهميتها البيئية، بما يسهم في تعزيز الوعي بالحفاظ على الثروات الطبيعية في أعماق البحار.