استقرار في سعر الدولار مع تزايد التوقعات برفع المركزي الأمريكي للفائدة

سنغافورة-سانا

استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم الإثنين، قرب أعلى مستوى له في شهرين، مدعوماً بتزايد توقعات المستثمرين بإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري، عقب صدور بيانات قوية لسوق العمل في الولايات المتحدة.

وحسب وكالة رويترز فقد أظهرت بيانات التوظيف الأمريكية إضافة 172 ألف وظيفة جديدة في القطاعات غير الزراعية خلال الشهر الماضي، متجاوزة توقعات الأسواق، ما عزز الرهانات على استمرار تشديد السياسة النقدية لمواجهة الضغوط التضخمية.

وفي أسواق العملات، تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في شهرين مسجلاً 1.1507 دولار، بينما انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.33165 دولار.

كما هبط الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوياتهما في شهرين، ليبلغا 0.7016 دولار و0.5779 دولار على التوالي.

وواصل الين الياباني تراجعه مقابل الدولار، ليمحو المكاسب التي حققها عقب تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف الشهر الماضي، إذ انخفض إلى 160.725 يناً للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ تموز 2024.

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفعت عملة بتكوين بأكثر من واحد بالمئة لتصل إلى 62615 دولاراً، فيما صعدت عملة إيثر بأكثر من واحد بالمئة أيضاً إلى 1652 دولاراً، بعد تراجعات حادة سجلتها العملتان خلال الأسبوع الماضي.