الخطوط الجوية السورية: تغييرات على بعض الرحلات حرصاً على سلامة المسافرين

دمشق-سانا

أعلنت الخطوط الجوية السورية تعديل مسار عدد من الرحلات المقررة اليوم، حرصاً على سلامة المسافرين في ظل الوضع ‏الأمني الراهن، والإغلاق المؤقت للممرات الجوية الجنوبية في سوريا.‏

وأوضحت الشركة، في بيان نشرته اليوم الإثنين عبر قناتها على تلغرام، أن رحلة دمشق – دبي ستنطلق من مطار حلب ‏الدولي إلى دبي، فيما سيتم تشغيل رحلة جدة – دمشق لتصبح رحلة جدة – حلب.‏

وأكدت الخطوط الجوية السورية أنها تتابع المستجدات والتقييمات التشغيلية بشكل مستمر، مشيرة إلى أنه سيتم إبلاغ ‏المسافرين بأي تحديثات أو تغييرات قد تطرأ على الرحلات والحجوزات وفقاً للتطورات الراهنة.‏

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أعلنت، أمس، إغلاق الممرات الجوية الجنوبية لسوريا مؤقتاً مدة 12 ‏ساعة، اعتباراً من الساعة الـ 23:00 من مساء الأحد حتى الساعة الـ 11:00 من صباح اليوم، مع تعليق العمليات التشغيلية في ‏مطار دمشق الدولي خلال فترة الإغلاق.‏