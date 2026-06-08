الخطوط الجوية السورية: تغييرات على بعض الرحلات حرصاً على سلامة المسافرين

دمشق-سانا
أعلنت الخطوط الجوية السورية تعديل مسار عدد من الرحلات المقررة اليوم، حرصاً على سلامة المسافرين في ظل الوضع الأمني الراهن، والإغلاق المؤقت للممرات الجوية الجنوبية في سوريا.
وأوضحت الشركة، في بيان نشرته اليوم الإثنين عبر قناتها على تلغرام، أن رحلة دمشق – دبي ستنطلق من مطار حلب الدولي إلى دبي، فيما سيتم تشغيل رحلة جدة – دمشق لتصبح رحلة جدة – حلب.
وأكدت الخطوط الجوية السورية أنها تتابع المستجدات والتقييمات التشغيلية بشكل مستمر، مشيرة إلى أنه سيتم إبلاغ المسافرين بأي تحديثات أو تغييرات قد تطرأ على الرحلات والحجوزات وفقاً للتطورات الراهنة.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أعلنت، أمس، إغلاق الممرات الجوية الجنوبية لسوريا مؤقتاً مدة 12 ساعة، اعتباراً من الساعة الـ 23:00 من مساء الأحد حتى الساعة الـ 11:00 من صباح اليوم، مع تعليق العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي خلال فترة الإغلاق.