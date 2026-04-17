“أوبن إيه آي” تطلق نموذج “جي بي تي روزاليند” لتعزيز أبحاث الأدوية والعلوم الحيوية

واشنطن-سانا

أعلنت شركة OpenAI إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي جديد مخصص للبحوث الحيوية، في خطوة تعكس توسّعها في مجال علوم الحياة وتعزيز استخدام التقنيات المتقدمة في دعم الاكتشافات العلمية.

ووفقاً لوكالة Reuters أمس الخميس، يحمل النموذج اسم “جي بي تي روزاليند”، تيمّناً بالعالمة البريطانية Rosalind Franklin، وقد صُمم لدعم الأبحاث في مجالات الكيمياء الحيوية واكتشاف الأدوية والطب الانتقالي، عبر المساعدة في تحليل البيانات العلمية وتوليد الفرضيات والتخطيط للتجارب.

وأوضحت الشركة أن الطلب يتزايد من قبل شركات الأدوية والمؤسسات الأكاديمية وشركات التكنولوجيا الحيوية على أدوات الذكاء الاصطناعي التي تسهم في تسريع مراحل البحث، ولا سيما في المراحل المبكرة من تطوير الأدوية.

وبيّنت OpenAI أن النموذج الجديد يتيح للباحثين الوصول إلى قواعد البيانات العلمية، وقراءة أحدث الدراسات واستخدام أدوات متخصصة، إضافة إلى اقتراح تجارب بحثية جديدة، ما يعزز كفاءة العمل العلمي متعدد الخطوات.

وأشارت إلى أن “جي بي تي روزاليند” متاح حالياً بشكل تجريبي عبر تطبيق ChatGPT وأداة البرمجة Codex، إلى جانب واجهة برمجة التطبيقات للعملاء المؤهلين ضمن إطار الوصول الموثوق.

كما أطلقت الشركة مكوناً إضافياً مجانياً لعلوم الحياة يربط الباحثين بأكثر من 50 أداة علمية ومصدر بيانات، في حين تعمل مع شركات مثل Amgen وModerna وThermo Fisher Scientific لاستخدام النموذج في تطوير أعمالها البحثية.

ويأتي ذلك في سياق تسارع المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث كشفت الشركة مؤخراً عن نموذج مخصص للأمن السيبراني، بالتزامن مع إعلان منافسين عن نماذج متقدمة في المجال نفسه.