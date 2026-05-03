سيئول تنظم مسابقة قيلولة جماعية للتوعية بمشكلة الإرهاق وقلة النوم في كوريا الجنوبية

سيئول-سانا

نظّمت حكومة مدينة سيئول النسخة الثالثة من مسابقة “الغفوة القصيرة” في إطار فعالية اجتماعية تهدف إلى التوعية بمشكلة الإرهاق وقلة النوم، بمشاركة مئات الشبان والشابات في حديقة على ضفاف نهر هان.

ووفق ما نقلت وكالة Reuters أمس السبت، طُلب من المشاركين ارتداء أزياء مستوحاة من شخصيات “الأميرة النائمة” أو “الأمير النائم”، والحضور في حالة تعب، قبل خوض تجربة النوم في الهواء الطلق تحت إشراف منظمين متخصصين.

وشهدت الفعالية استلقاء المشاركين في الحديقة خلال فترة ما بعد الظهر، فيما قام القائمون على الحدث بقياس مؤشرات حيوية مثل معدل ضربات القلب، بهدف تقييم جودة النوم، والوصول إلى حالة استرخاء عميق ضمن إطار تنافسي ترفيهي.

وأشار مشاركون إلى أن ضغط العمل والدراسة وساعات النوم المحدودة دفعتهم للمشاركة، معتبرين أن الفعالية تمثل فرصة رمزية للتعبير عن واقع الحياة اليومية في مدينة تتسم بوتيرة عمل مرتفعة ونمط معيشة سريع.

وتشير بيانات رسمية إلى أن كوريا الجنوبية تُعد من الدول التي يعاني فيها السكان من مستويات مرتفعة من الإرهاق المرتبط بالعمل وقلة النوم، ما يسلط الضوء على أبعاد اجتماعية وصحية متزايدة لهذه الظاهرة.

واختُتمت الفعالية بإعلان الفائزين، حيث حصل أحد المشاركين من كبار السن على المركز الأول، فيما جاء شاب في السابعة والثلاثين من عمره في المركز الثاني بعد تحقيق أداء متميز في “النوم العميق” خلال المسابقة.