مايكروسوفت تطور تقنية زجاجية لحفظ البيانات لأكثر من 10 آلاف عام

واشنطن-سانا

تعمل شركة مايكروسوفت الأمريكية على تطوير تقنية تخزين مبتكرة تعتمد على ألواح زجاجية قادرة على حفظ البيانات لفترات قد تتجاوز عشرة آلاف عام، في خطوة تهدف إلى توفير حلول أرشفة طويلة الأمد وأكثر استدامة.

وذكر موقع “TechRadar” المتخصص بأخبار التكنولوجيا، أن الشركة نجحت في تخزين 2.02 تيرابايت من البيانات على لوح زجاجي بسماكة 2 مليمتر، ضمن مشروعها المعروف باسم “Project Silica”.

وتعتمد التقنية على كتابة البيانات وقراءتها باستخدام أشعة ليزر متوازية، حيث تمكنت مايكروسوفت من رفع سرعة نقل البيانات إلى 65.9 ميغابت في الثانية، متجاوزة نتائج التجارب السابقة.

وأشارت التقارير إلى أنه تم استبدال المواد مرتفعة الكلفة المستخدمة في المراحل الأولى ببدائل أكثر اقتصادية، مع الحفاظ على مقاومة عالية للحرارة والعوامل الكيميائية، ما يعزز قدرة الألواح الزجاجية على التحمل لفترات طويلة جداً.

وبحسب التقديرات، يمكن لقطعة زجاجية بعرض 12 سنتيمتراً وسماكة 2 مليمتر أن تخزن كمية من المعلومات تعادل محتوى نحو مليوني كتاب مطبوع، ما يفتح آفاقاً واسعة أمام حفظ الأرشيفات الرقمية والبيانات البشرية على المدى الطويل.

ورغم الإمكانات الكبيرة لهذه التقنية، فإنها لا تزال بحاجة إلى تطوير معدات متخصصة لعمليات القراءة والكتابة، وفق ما أشارت إليه مجلة “Nature”.