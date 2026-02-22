نجاح شركة صينية لتقنيات الرؤية ثلاثية الأبعاد يرفع مؤسسها إلى قائمة المليارديرات

بكين-سانا

دخل هوارد هوانغ، مؤسس شركة Orbbec الصينية المتخصصة في مستشعرات الرؤية ثلاثية الأبعاد، قائمة المليارديرات بعد تضاعف قيمة أسهم شركته خلال عام واحد، مدفوعة بالطلب المتزايد على تقنيات تمكّن الروبوتات من امتلاك قدرات بصرية متقدمة.

ونقلت مجلة فوربس الأمريكية المتخصصة في الاقتصاد والأعمال والاستثمار، عن هوانغ، البالغ 46 عاماً، أن ثروته الصافية بلغت نحو 1.6 مليار دولار، في ظل نمو أعمال الشركة التي تتخذ من شنتشن مقراً لها، وتطويرها تقنيات تتيح للروبوتات إدراك العمق والتفاعل بدقة مع محيطها.

وأوضحت المجلة أن 90 بالمئة من إيرادات الشركة تأتي من السوق الصينية، مع صادرات إلى عدد من الدول الآسيوية والولايات المتحدة، مشيرةً إلى تحقيق صافي ربح بلغ 69 مليون يوان عام 2025، مقابل خسارة في العام السابق، وارتفاع الإيرادات إلى 714 مليون يوان.

وتُستخدم مستشعرات Orbbec في الروبوتات الصناعية والسيارات ذاتية القيادة والطائرات المسيرة، إضافة إلى الروبوتات الشبيهة بالبشر، التي شهدت حضوراً لافتاً في فعاليات دولية حديثة بمشاركة مئات الروبوتات من دول عدة.