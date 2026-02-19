آبل تتجه لإطلاق MacBook اقتصادي مطلع آذار المقبل

واشنطن-سانا

أفادت تقارير إعلامية بأن شركة “آبل” الأمريكية تستعد لإطلاق حاسب محمول جديد من سلسلة “MacBook” بسعر أقل من الإصدارات الحالية، وذلك خلال شهر آذار المقبل، في خطوة يُتوقع أن توسّع قاعدة مستخدمي أجهزتها، مع ترجيحات بأن يقل سعر الجهاز عن ألف دولار.

وذكر موقع “Tom’s Guide” المتخصص بأخبار ومراجعات التكنولوجيا، أن الجهاز المرتقب سيعتمد شريحة “A18 Pro” المستخدمة في هواتف “iPhone 16 Pro”، بدلاً من شرائح سلسلة “M” المعتمدة في حواسيب “Mac”، في مسعى لخفض التكاليف.

كما أشار إلى أن الحاسب سيأتي بشاشة يقل قياسها قليلاً عن 13 بوصة، مع خيارات ألوان أكثر تنوعاً تستهدف فئة الشباب والطلاب.

وبحسب المعطيات، فإن الجهاز الذي يحمل الاسم الرمزي “J700” سيحافظ على هيكل من الألمنيوم دون المساس بجودة التصنيع، مع اعتماد آلية إنتاج جديدة تهدف إلى تقليص النفقات وتسريع وتيرة التصنيع، ومن المتوقع أن يتضمن ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت، وبطارية بعمر تشغيل طويل، إضافة إلى منافذ USB-C، في حين قد لا يدعم منفذ “Thunderbolt”.

ويأتي هذا التوجه في إطار مساعي الشركة لتعزيز حضورها في سوق الحواسيب المحمولة ذات الأسعار المقبولة، بعد سنوات من التركيز على الفئات المتوسطة والعليا، ما قد يتيح لشريحة أوسع من المستخدمين، ولا سيما الطلاب، الانضمام إلى منظومة أنظمة التشغيل الخاصة بها.