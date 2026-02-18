توقيف سائق فيراري في فرنسا يكشف عملية احتيال واسعة على الإعانات الاجتماعية

باريس-سانا

أوقفت الشرطة الفرنسية سائق سيارة فاخرة من نوع «فيراري بورتوفينو» في منطقة فوكلوز جنوب البلاد، إثر مخالفته السرعة المقررة، لتكشف التحقيقات لاحقاً عن قضية احتيال واسعة تتعلق باستغلال الإعانات الاجتماعية والتهرب الضريبي.

ووفقاً لموقع «Oddity Central» الإخباري المتخصص في نشر القصص الغريبة والطريفة من أنحاء العالم، كشفت التحقيقات أن السائق صرّح بأنه بلا مأوى ولا يملك عملاً رسمياً، في حين أن السيارة مسجلة باسم شركة عقارية تديرها عائلته، كما تبيّن أن أفراد العائلة صرّحوا بأنهم عاطلون عن العمل للاستفادة من مساعدات مالية يقدمها صندوق إعانة الأسرة الفرنسي (CAF)، رغم امتلاكهم مصادر دخل كبيرة لم يتم التصريح عنها للجهات المختصة.

وبيّنت المعطيات أن العائلة حصلت بصورة غير مشروعة على نحو 1.8 مليون يورو من الإعانات الاجتماعية، إضافة إلى قرابة 1.9 مليون دولار كدخل غير مصرح به.

ونفذت السلطات سلسلة مداهمات أفضت إلى توقيف عدد من أفراد العائلة، على أن يمثلوا قريباً أمام محكمة دراغينيان الفرنسية بتهم تشمل التهرب الضريبي، وغسل الأموال، وإساءة استخدام أصول الشركة.

وتسلط القضية الضوء على التحديات التي تواجهها أنظمة الدعم الاجتماعي في ظل محاولات الاستغلال، ما يدفع السلطات إلى تعزيز آليات التدقيق والرقابة لضمان العدالة في توزيع المساعدات.