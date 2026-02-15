غوغل تعلن تحديث “Gemini 3 Deep Think” وتكشف نتائجه في اختبارات الذكاء الاصطناعي العالمية

واشنطن-سانا

أعلنت شركة غوغل عن تحديث رئيسي لنموذجها للذكاء الاصطناعي «Gemini 3 Deep Think»، مؤكدةً أن النسخة المطوّرة حققت تقدماً لافتاً في اختبارات الاستدلال ومعالجة المسائل المعقدة، وسجلت نتائج متقدمة في عدد من المعايير العالمية المتخصصة، ما يعزز موقع الشركة في سباق تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته عبر مدونتها الرسمية، أن التحديث أتاح للنموذج تحقيق نسبة 84.6 بالمئة في اختبار ARC-AGI-2، إضافة إلى 48.4 بالمئة في اختبار Humanity’s Last Exam من دون الاستعانة بأدوات مساعدة، متقدماً بحسب البيان على نماذج منافسة من شركتي OpenAI وAnthropic، من بينها GPT-5.2 وClaude Opus 4.6.

وأشار الرئيس التنفيذي لغوغل سوندار بيتشاي إلى أن تطوير النموذج تم بالتعاون مع علماء وباحثين بهدف معالجة تحديات علمية واقعية، مبيناً أنه جرى توسيع نطاق إتاحته ليشمل باحثين وشركات مختارة عبر واجهة برمجة التطبيقات، بعد أن كان مقتصراً على مشتركي خدمة Google AI Ultra.

ويأتي هذا التحديث في ظل تصاعد المنافسة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تعمل الشركات الكبرى على تعزيز قدرات نماذجها في مجالات الاستدلال والبرمجة والبحث العلمي، وسط اهتمام متنامٍ بتطبيق هذه التقنيات في قطاعات الهندسة والطب والعلوم الأساسية.