مبادرة صينية لتحفيز إنقاص الوزن عبر مكافآت غذائية

أطلقت السلطات المحلية بمقاطعة جيانغسو، شرق الصين مبادرة جديدة تهدف إلى تشجيع السكان على إنقاص الوزن من خلال تقديم مكافآت غذائية، في خطوة غير تقليدية لتعزيز تبني أنماط حياة صحية بين المواطنين.

وتحمل الحملة اسم “اللحم الزائد مقابل لحم البقر”، وبدأ تنفيذها في التاسع من آذار الجاري ضمن جمعية شانبى في منطقة ليانغشى بمدينة ووشى بمقاطعة جيانغسو، حيث شهدت إقبالاً واسعاً بمشاركة أكثر من 2400 شخص، خلال الأيام الثلاثة الأولى.

ووفقاً لتقرير نشره موقع South China Morning Post (SCMP)، حددت الجهة المنظمة شروطاً للمشاركة، تقتصر على الموظفين المشتركين في نظام الضمان الاجتماعي أو التأمين الطبي داخل المنطقة، مع اشتراط أن يكون المتقدم من ذوي الوزن الزائد، حيث يتجاوز مؤشر كتلة الجسم لديه 23 كغم، وأن يزيد محيط الخصر على 80 سم لدى النساء و90 سم لدى الرجال، وتم تحديد الـ 20 من آذار موعداً نهائياً للتسجيل، على أن تُجرى قياسات الأوزان اليوم الإثنين، مع إنشاء ملفات خاصة للمشاركين.

وتتيح المبادرة متابعة خسارة الوزن حتى موعد التقييم النهائي المقرر بين الـ 1 و الـ10 من كانون الثاني من العام المقبل، حيث تُمنح المكافآت، وفقاً لمقدار الوزن المفقود، بدءاً من 0.5 كيلوغرام من لحم البقر أو 1.5 كيلوغرام من عظام الثور مقابل فقدان نصف كيلوغرام من الوزن، وصولاً إلى مكافآت أعلى مع زيادة الوزن المفقود، على أن يكون الحد الأقصى للاستفادة عند فقدان 10 كيلوغرامات.