اكتشاف سيف برونزي عمره 3400 عام في جنوب ألمانيا

برلين-سانا

عثرت فرق بحثية في جنوب ألمانيا على سيف برونزي يعود تاريخه إلى نحو 3400 عام، يتميز بتصميم ثماني الأضلاع يعرف باسم “Achtkantschwert”، وقد وُجد داخل قبر قديم بحالة ممتازة جعلت بريقه المعدني يبدو كقطعة أسطورية.

ونقل موقع Interesting Engineering المختص بأخبار التكنولوجيا والعلوم، أن السيف نُقل من منطقة بافاريا إلى برلين داخل صندوق مبطن لحمايته، حيث بدأ الباحثون بدراسة تفاصيله باستخدام تقنيات متقدمة مثل الأشعة السينية والتصوير المقطعي ثلاثي الأبعاد، للكشف عن طريقة تثبيت النصل داخل المقبض والمواد المستخدمة في الزخارف الدقيقة عليه.

وأظهرت التحليلات أن النصل يمتد داخل المقبض على شكل “لسان معدني” مثبت بالمسامير، وأن الأخاديد المزخرفة على المقبض صنعت بأسلاك نحاسية دقيقة بدلاً من القصدير كما كان يُعتقد، ما يعكس مستوى عالياً من الحرفية.

كما استخدم الحرفيون النحاس مع البرونز لإضفاء تباين لوني مميز، وربما لجؤوا لتقنية “الباتينا” الكيميائية لتغميق النحاس وإبراز ألوانه، مع وجود آثار طفيفة من القصدير والرصاص نتيجة سبائك البرونز.

ويعتبر هذا الاكتشاف دليلاً على تطور تقنيات صناعة المعادن في العصر البرونزي، حيث ابتكر الحرفيون أسلحة تجمع بين القيمة الجمالية والوظيفة القتالية، كما يعكس براعة الحضارة في جنوب ألمانيا قبل آلاف السنين، مع استمرار الدراسات لفهم الورشات القديمة التي أنتجت مثل هذه القطع النادرة