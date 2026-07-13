باحثون روس يطورون نظاماً يعتمد على الهواتف الذكية لتشخيص اضطرابات التوازن

موسكو-سانا

طور باحثون من جامعة بيرم الوطنية الروسية للبحوث التقنية نظاماً جديداً يعتمد على الهواتف الذكية لتشخيص اضطرابات الجهاز الدهليزي المسؤول عن التوازن، من خلال تحليل حركات الرأس والعينين أثناء الفحص، دون الحاجة إلى أجهزة استشعار إضافية أو معدات تشخيص متخصصة.

وذكرت وكالة «سبوتنيك» أمس الأحد، نقلاً عن بيان صادر عن الجامعة، أن النظام صُمم لمساعدة الأطباء في تشخيص حالات التهاب العصب الدهليزي، ورصد بعض الحالات المرتبطة باضطرابات الدورة الدموية الدماغية، ويعتمد على تطبيق يُثبت على هاتف «آيفون»، ما يتيح إجراء الفحوص بطريقة أبسط وأقل تكلفة مقارنة بالأجهزة التقليدية.

وأوضح الباحثون أن الدوار يعد من أكثر الأعراض شيوعاً لاضطرابات الجهاز الدهليزي في الأذن الداخلية، المسؤول عن الحفاظ على التوازن ونقل معلومات حركة الرأس ووضعية الجسم إلى الدماغ، في حين قد يرتبط ظهور الدوار أحياناً بمشكلات في الدورة الدموية الدماغية.

ويعتمد النظام على تقييم ما يعرف بـ«المنعكس الدهليزي البصري»، وهو الاستجابة التي تحافظ على ثبات الرؤية أثناء الحركة السريعة للرأس، ويؤدي اضطراب هذا المنعكس في حالات مثل التهاب العصب الدهليزي، واعتلال الدهليز الثنائي، وداء منيير، إلى فقدان التناسق بين حركة الرأس والعينين، ما يسبب الشعور بالدوار.

وأشار الباحثون إلى أن التطبيق يحاكي مبدأ «اختبار نبضات الرأس بالفيديو» المستخدم في الممارسة الطبية، إذ يحلل حركة العينين أثناء تحريك الرأس لتقييم كفاءة الجهاز الدهليزي، ما قد يجعله مستقبلاً بديلاً عملياً لبعض أجهزة التشخيص المتخصصة.

ويرى الباحثون أن هذه التقنية قد تسهم في توسيع فرص الكشف المبكر عن اضطرابات التوازن، وتوفير وسائل تشخيص أكثر سهولة وأقل تكلفة، بما يدعم تحسين خدمات الرعاية الصحية.