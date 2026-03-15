باحثون ألمان يطورون روبوتاً يساعد في العثور على الأغراض المفقودة داخل المنازل

برلين-سانا

طور باحثون في جامعة ميونخ التقنية في ألمانيا روبوتاً ذكياً قادراً على تحديد أماكن الأغراض المفقودة داخل المنازل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الخرائط ثلاثية الأبعاد.

وذكر موقع Tech Xplore المتخصص في التكنولوجيا والهندسة أن الروبوت، الذي يشبه عصا مكنسة على عجلات، مزود بكاميرا تمكّنه من مسح البيئة المحيطة وبناء خريطة ثلاثية الأبعاد، ما يساعده على تحديد أماكن الأغراض غير المعتادة باستخدام خوارزميات الرؤية الحاسوبية.

وأوضحت أستاذة الروبوتات والذكاء الاصطناعي في الجامعة أنجيلا شوليغ أن الروبوت يستطيع التمييز بين الأماكن المناسبة لوضع الأغراض مثل الطاولات وحواف النوافذ، والأماكن غير الملائمة مثل الموقد أو حوض المطبخ.

وأشار الفريق البحثي إلى أن التجارب أظهرت قدرة الروبوت على تحديد الأماكن المحتملة للأغراض المفقودة بكفاءة أعلى بنحو 30 بالمئة مقارنة بطرق البحث العشوائي، مع العمل حالياً على تطوير نسخة أكثر تقدماً للبحث داخل الأدراج والخزائن.

يشار إلى أن هذا الابتكار يعكس التقدم المستمر في مجال الروبوتات الذكية، ويعد خطوة مهمة نحو تسهيل الحياة اليومية وزيادة كفاءة المهام المنزلية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.