تعرض مرضى السكري لضوء النهار يسهم في تحسين توازن الجلوكوز

أمستردام-سانا

أظهرت دراسة حديثة أن التعرض لضوء الشمس الطبيعي، حتى من خلال الجلوس بجوار نافذة خلال ساعات النهار، يساعد مرضى السكري من النوع الثاني على الحفاظ على استقرار مستويات الجلوكوز في الدم وتحسين عمليات الأيض.

ووفقاً لتقرير نشره موقع Medical Xpress، أجريت الدراسة في المركز الطبي بجامعة ماستريخت في هولندا ونُشرت نتائجها في مجلة Cell Metabolism، حيث بينت أن التعرض لضوء النهار الطبيعي يسهم في زيادة الوقت الذي يبقى فيه مستوى السكر ضمن النطاق الصحي، دون الحاجة إلى تعديل النظام الغذائي أو ممارسة الرياضة أو تغيير الأدوية.

وأوضحت الدراسة أن قضاء الأفراد معظم أوقاتهم داخل المباني تحت إضاءة اصطناعية أقل سطوعاً، يضعف الإيقاعات اليومية للجسم المسؤولة عن تنظيم عمليات الأيض والهضم، ما قد يزيد خطر الإصابة بمرض السكري، كما أشارت النتائج إلى أن ضوء النهار الطبيعي يعزز حرق الدهون، ويقلل استهلاك الكربوهيدرات، وينظم عمل الجينات المرتبطة بالساعة البيولوجية.

وتؤكد الدراسة أن التعرض المنتظم لضوء النهار الطبيعي يشكل وسيلة بسيطة وفعّالة لدعم علاج الأمراض الأيضية، بما في ذلك داء السكري من النوع الثاني، مسلطة الضوء على أهمية العوامل البيئية اليومية في خطط الوقاية والرعاية الصحية.

يذكر أن تنظيم نمط الحياة، لمرضى السكري بما في ذلك التغذية والنشاط البدني، يلعب دوراً أساسياً في السيطرة على مستوى السكر.