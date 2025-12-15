فرنسا تفتتح أطول خط تلفريك في أوروبا

باريس-سانا

أعلنت السلطات الفرنسية عن افتتاح أطول تلفريك حضري في أوروبا جنوب العاصمة الفرنسية باريس، بطول 4.5 كيلومترات، يربط الضواحي بالعاصمة ويوفر وسيلة نقل سريعة وفعّالة للسكان.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن هيئة النقل المشغلة للمشروع، “إيل دو فرانس موبيليتيه” قولها في بيان: “إن الخط الجديد يضم خمس محطات ويربط نحو 20 ألفاً من السكان والعمال بشبكة مترو باريس”، وتوقعت أن يستخدم حوالي 11 ألف راكب يومياً المقصورات ذات العشرة مقاعد، مشيرة إلى أن الرحلة من المحطة الأولى إلى الأخيرة تستغرق حوالي 18 دقيقة، مقارنة بـ 40 دقيقة بالحافلة.

وأوضحت الهيئة أن هذا التلفريك يعد نظام نقل معلقاً يستخدم عربات كهربائية تسير على كابلات فولاذية، وخياراً مثالياً للتنقل في المناطق الوعرة والمزدحمة.

وتوقعت الهيئة أن يسهم التلفريك الجديد في تعزيز حركة النقل الحضري وتقديم تجربة نقل مبتكرة ومستدامة لسكان العاصمة الفرنسية وضواحيها، مشيرة إلى أن تكلفة المشروع بلغت 138 مليون يورو.

يذكر أن أطول خطوط التلفريك في تولوز وبروكسل ولندن تتراوح بين كيلو متر واحد إلى ثلاثة كيلومترات، ما يجعل خط باريس الجديد الأطول في القارة الأوروبية.