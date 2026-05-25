غوغل تختبر ميزة ترجمة فورية عبر مكبر صوت الهاتف دون الحاجة إلى سماعات

واشنطن-سانا

تعمل شركة غوغل على اختبار ميزة جديدة ضمن تطبيق “ترجمة غوغل” تتيح تشغيل الترجمة الفورية بطريقة مختلفة عن الأسلوب التقليدي الذي يعتمد على سماعات الأذن، في خطوة تهدف إلى تحسين سهولة الاستخدام، وتوسيع خيارات الاستماع.

وذكر موقع Android Authority المتخصص في أخبار التكنولوجيا أمس الأحد، أن الميزة لا تزال في مرحلة الاختبار على نظام “أندرويد”، وتتيح للمستخدمين الاستماع إلى الترجمة الفورية مباشرة عبر مكبر صوت الهاتف عند تقريب الجهاز من الأذن، دون الحاجة إلى استخدام سماعات خارجية.

وتتضمن الميزة خياراً جديداً باسم “وضع الاستماع”، يتيح تفعيل هذه الطريقة بشكل مباشر، مع الحفاظ على دقة الترجمة وجودتها سواء تم الاستخدام عبر مكبر الصوت أو سماعات الأذن.

وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل استخدام الترجمة الفورية لفئات من المستخدمين الذين لا يفضلون أو لا يستطيعون استخدام السماعات لأسباب صحية أو عملية، في حين لم تعلن غوغل حتى الآن عن موعد رسمي لإطلاق هذه الميزة على نطاق واسع.