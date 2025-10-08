دراسة أسترالية تكشف فروقاً جينية تفسر ارتفاع معدلات الاكتئاب بين النساء

سيدني-سانا

كشف باحثون أستراليون في دراسة نُشِرت اليوم في مجلة “نيتشر كوميونيكيشنز” البريطانية أن النساء أكثر عرضة من الرجال للإصابة باضطرابات الاكتئاب وراثياً، ما قد يُغير طريقة علاج هذا المرض .

ونقلت وكالة فرانس برس عن الباحثة جودي توماس المشاركة في الدراسة قولها: “اكتشفنا بعض الاختلافات الجينية بين الذكور والإناث قد تساعدنا في تفسير سبب معاناة النساء المصابات بالاكتئاب من أعراض أيضية أكثر، مثل تقلبات الوزن أو تغيرات في مستويات الطاقة” وأن “بعض هذه الاختلافات الجينية قد تؤثر أيضاً على عملية الأيض أو إنتاج الهرمونات”.

وحدد الباحثون ما يقرب من 13 ألف علامة جينية مرتبطة بالاكتئاب لدى النساء مقارنة بـ 7 آلاف علامة لدى الرجال، وهو ما يمثل الضعف تقريباً .

الجدير بالذكر أن الدراسة تعتبر من أكبر الدراسات التي أُجريت على الإطلاق في هذا المجال، إذ حلل العلماء الحمض النووي لما يقرب من 200 ألف شخص يعانون من الاكتئاب لتحديد العلامات الجينية الشائعة.

وذكرت منظمة الصحة العالمية في تقرير أعلنت عنه آب الماضي أن نحو 332 مليون شخص في العالم يعانون من الاكتئاب، ويزيد شيوعه بين النساء مقارنةً بالرجال بمعدل مرة ونصف تقريباً.