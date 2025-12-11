تشيكيا تجيز استخدام الفطر السحري لعلاج أمراض الاكتئاب اعتباراً من بداية عام 2026

براغ-سانا

وافقت الحكومة التشيكية على استخدام مادة (السيلوسيبين) المخدرة المستخلصة من الفطر السحري للأغراض الطبية اعتباراً من عام 2026.

وحسب وكالة فرانس برس يسمح قرار الحكومة الذي يحدد قواعد استخدام هذه المادة، للأطباء والمعالجين النفسيين بوصف السيلوسيبين في حال ثبوت “عدم فعالية العلاج بالمواد الطبية المسجلة أو ثبوت عدم تحمل المريض له”.

ولا يُسمح باستخدام السيلوسيبين إلا لعلاج الاكتئاب المرتبط بالسرطان والاكتئاب الحاد سريرياً دون أعراض ذهانية إضافة إلى تدهور الحالة العقلية الذي يهدد حياة المريض.

وأشاد وزير الصحة التشيكي، فلاستيميل فاليك، بالقرار ووصفه بأنه مفيد “للنظام الصحي التشيكي وللخبراء وللمرضى”.

وفي السنوات الأخيرة، أثارت الإمكانات العلاجية للمواد المخدرة مثل السيلوسيبين، اهتماماً متجدداً بين العلماء لإيجاد علاج للاكتئاب والإدمان، وأظهرت دراسات وتجارب سريرية أنّ جرعة واحدة أو جرعتين من السيلوسيبين، في إطار علاجي، قد تُحدث تغييرات جذرية وطويلة الأمد لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطراب اكتئابي رئيسي مقاوم للعلاج بمضادات الاكتئاب التقليدية عادة.