السعودية تدخل غينيس بأطول شبكة قطار ذاتية القيادة في العالم

الرياض-سانا

دخلت السعودية موسوعة “غينيس للأرقام القياسية” بعد اعتماد قطار الرياض رسمياً، بوصفه أطول شبكة قطار ذاتية القيادة في العالم بطول 176 كيلو متراً.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن قطار الرياض يأتي ضمن مشروع النقل العام في العاصمة السعودية، ويمتدُّ في 6 مسارات متكاملة، تضمُّ 85 محطة، ويتمُّ تشغيله بأحدث التقنيات.

وتم اعتماد نظام تشغيل القطار آلياً دون سائق، مع التحكُّم بالتشغيل من غرف تحكم مركزية ذات مواصفات تُمكّن من متابعة التشغيل بدقة عالية، وضمان أعلى معايير السلامة والجودة، في خطوة تعكس التقدُّم المتسارع الذي حققته المملكة العربية السعودية في مجال تطوير أنظمة النقل الحديثة والمستدامة.

يشار إلى أن قطار الرياض يخدم نحو 3.6 ملايين راكب يومياً عند تشغيله بكامل طاقته.