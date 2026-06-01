تربية دير الزور تضع خطة خاصة لضمان سير الامتحانات الثانوية العامة بما يراعي الظروف الأخيرة

دير الزور-سانا

أكد مدير التربية والتعليم في محافظة دير الزور علي الصالح، أن المديرية أعدّت خطة خاصة لضمان سير الامتحانات الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، بما يراعي الظروف الأخيرة الناجمة عن ارتفاع منسوب نهر الفرات، ويضمن وصول الطلاب إلى مراكزهم الامتحانية بسهولة وأمان.

وأوضح الصالح في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن الخطة تتضمن نقل الطلاب إلى مراكز امتحانية قريبة من مناطق سكنهم، حيث تم تفعيل مجمعات ذيبان والبصيرة وهجين والكسرة كمراكز معتمدة لإجراء الامتحانات، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الطلاب، وتأمين أفضل الظروف لأدائهم الامتحاني.

وأشار الصالح إلى وجود تنسيق مستمر بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث لمتابعة المستجدات الميدانية وضمان سير العملية الامتحانية في أجواء آمنة ومستقرة، مؤكداً أن جميع الجهات المعنية تبذل أقصى الجهود لتأمين متطلبات العملية الامتحانية.

وبيّن الصالح أن قطاع التربية في المحافظة تأثر بشكل جزئي جراء ارتفاع منسوب نهر الفرات، حيث تعرضت مدرستا عمر بن الخطاب ومحكان شرق في بلدة محكان شرقي المحافظة لأضرار، ما استدعى افتتاح ثلاثة مراكز إيواء جديدة، هي مدرسة التطبيقات ومدرسة عمر بن الخطاب ومدرسة المطار القديم في مدينة دير الزور، لاستيعاب الأسر المتضررة.

وأكد على جاهزية المديرية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات بشكل طبيعي، مطمئناً الطلاب وأولياء الأمور أن العملية الامتحانية مستمرة وفق الخطط الموضوعة، وبما يضمن توفير بيئة مناسبة وآمنة لجميع المتقدمين.

وكانت مديرية التربية والتعليم في محافظة دير الزور أصدرت ‌‏تعميماً في الـ29 من أيار الماضي، باعتماد مراكز امتحانية ‌‏طارئة في مدينة دير الزور، بما يضمن استمرار العملية ‌‏الامتحانية، ووصول الطلبة إلى ‏مراكزهم بأمان.