روبيو ينتقد تأخر منظمة الصحة العالمية في إعلان تفشي “إيبولا”

واشنطن-سانا

انتقد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الثلاثاء، ما وصفه بتأخر منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في إعلان تفشّي فيروس إيبولا.



ونقلت وكالة فرانس برس عن روبيو قوله ردّاً على سؤال صحفي بشأن كيفية تعامل الولايات المتحدة مع تفشّي الفيروس: “إن المرجع بهذا الأمر سيكون بطبيعة الحال مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) ومنظمة الصحة العالمية التي للأسف تأخّرت بعض الشيء على هذا الصعيد”.



وفيما يتعلق بموقف بلاده تجاه العمل على الحد من انتشار إيبولا كشف روبيو أن واشنطن التي التزمت تقديم مساعدة بقيمة 13 مليون دولار بعد اقتطاع حادّ في المساعدات العام الماضي، تنوي افتتاح نحو 50 عيادة لمعالجة مرضى إيبولا في الكونغو.



وأعربت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق اليوم الثلاثاء عن قلقها من نطاق تفشّي إيبولا وسرعة انتشاره، بعد أن أودى الفيروس بـ 131 شخصاً في الكونغو.