العثور على رأس تمثال برونزي لمحارب يعود لأكثر من 2200 عام في الصين

بكين-سانا

عثر علماء آثار في الصين على قطعة أثرية نادرة تتمثل في رأس تمثال برونزي لمحارب يعود تاريخه إلى أكثر من 2200 عام، وذلك خلال أعمال تنقيب قرب محطة قطار تشانغلينغ في مدينة شيانيانغ بمقاطعة شنشي شمال غرب الصين.

وذكر موقع China Daily أن القطعة الأثرية تعود إلى فترة أسرة تشين (221–206 قبل الميلاد)، وتعد التمثال البرونزي الوحيد المكتشف حتى الآن من تلك الحقبة، ما يمنحها أهمية تاريخية وثقافية كبيرة ويجعلها من الاكتشافات الأثرية البارزة في الصين.

ويتميز التمثال الصغير، المعروض حالياً في متحف شيانيانغ، بدقة صناعته ووضوح ملامحه التي تجسد وجه محارب يرتدي غطاء رأس عسكرياً، ورغم أن طوله لا يتجاوز حجم علبة مشروب غازي ويزن أقل من كيلوغرام واحد، فإن تفاصيله الدقيقة تعكس مستوى متقدماً من الحرفية في صناعة البرونز خلال تلك الفترة.

وأظهرت تحليلات علمية باستخدام تقنية التألق بالأشعة السينية أن التمثال يتكون من نحو 84.6 بالمئة من النحاس و12.3 بالمئة من القصدير و2.1 بالمئة من الرصاص، وهي نسب تتوافق مع تقنيات صب البرونز المعروفة في عهد أسرة تشين.

ويرجح الباحثون أن يكون الرأس جزءاً زخرفياً لقطعة أثرية أكبر، إذ يحتوي على مفصل أسفل الرقبة وجزء سفلي مدبب، كما أنه مجوف من الداخل، ما يشير إلى احتمال أن يكون الجزء المتبقي من التمثال ما زال مدفوناً في موقع التنقيب نفسه.

وتعد مدينة شيانيانغ العاصمة القديمة لأسرة تشين التي وحدت الصين عام 221 قبل الميلاد في عهد الإمبراطور تشين شي هوانغ، وتشهد المنطقة اكتشافات أثرية متواصلة تسهم في فهم تطور الفن وصناعة البرونز في الصين القديمة.