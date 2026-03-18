مايكروسوفت تعزز تجربة الألعاب بدمج “كوبايلوت” في إكس بوكس

واشنطن-سانا

أعلنت شركة مايكروسوفت عزمها دمج مساعدها الذكي “كوبايلوت” ضمن منصات “إكس بوكس”، في خطوة تهدف إلى تطوير تجربة اللعب وتقديم دعم مباشر للاعبين داخل الألعاب دون الحاجة إلى أدوات خارجية.

وبحسب تقرير نشره موقع The Verge التقني، تعمل الشركة على إتاحة المساعد الذكي عبر الأوامر الصوتية، ليقدم إرشادات فورية ومعلومات تساعد اللاعبين على تجاوز المراحل الصعبة واكتشاف مزايا الألعاب.

ويتيح “كوبايلوت غيمينغ” للاعبين الحصول على تلميحات آنية حول أسلوب اللعب، مثل كيفية إنجاز المهام أو الوصول إلى الأدوات والعناصر داخل اللعبة، ما يعزز من سهولة التفاعل ويوفر تجربة أكثر سلاسة.

كما يمكن للمساعد اقتراح ألعاب جديدة بناءً على سجل المستخدم، إضافة إلى تذكيره بالمحتوى والاشتراكات المرتبطة بحسابه، في إطار توجه مايكروسوفت نحو دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف خدماتها.

ومن المتوقع أن يصل “كوبايلوت” إلى أجهزة إكس بوكس الحالية خلال العام الجاري، وسط تباين آراء المستخدمين بين من يرى فيه أداة مساعدة مفيدة، وآخرين يعتبرونه عاملاً قد يؤثر على متعة التحدي في الألعاب.