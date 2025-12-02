باحثو كاوست يحوّلون مخلفات الشوكولاتة إلى صبغة زرقاء ثمينة

جدة-سانا

اكتشف فريق من الباحثين في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية السعودية “كاوست”، خاصية فريدة في سلالة قديمة من الطحالب، مكّنتهم من تحويل مخلفات أحد مصانع الشوكولاتة إلى مادة “C-phycocyanin”، وهي صبغة زرقاء ثمينة يتوقع أن تتجاوز قيمتها السوقية عالمياً 275 مليون دولار بحلول عام 2030.

وبحسب ما نشرته جامعة كاوست عبر منصاتها الرسمية، فقد أظهرت الدراسة أن الابتكار يستند إلى توظيف طبيعة هذه الطحالب القادرة على النمو في الظروف القاسية.

وأوضحت الدراسة، المنشورة في مجلة Trends in Biotechnology، المتخصصة بنشر الأبحاث عالية الجودة في مجالات علوم الحياة والطّب والتقنية الحيوية، أن الطحالب الحمراء من نوع Galdieria sulphuraria تستهلك السكريات الموجودة في مخلفات الشوكولاتة وتحولها إلى كتلة حيوية غنية بالبروتين تحتوي على الصبغة الزرقاء، كما بينت النتائج أن المستويات المرتفعة من غاز ثاني أكسيد الكربون تسهم في تعزيز نمو الطحالب بشكل غير متوقع.

وأكد البروفيسور كايل لورسن الأستاذ المشارك في الدراسة، أن نتائج البحث تكشف مسارات واعدة لتحويل النفايات إلى منتجات عالية القيمة بأساليب مستدامة، لافتاً إلى إمكانية استخدام مخلفات الشوكولاتة الناتجة عن توقف خطوط الإنتاج كغذاء مثالي لطحالب Galdieria.

وأشار الباحثون إلى أن صبغة “C-phycocyanin” تُعد آمنة للاستخدام الغذائي وفق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، وتستعمل في المشروبات والمنتجات الغذائية، موضحين أن نهج كاوست باستخدام الطحالب يتميز بانخفاض التكاليف وارتفاع الإنتاجية مقارنة بالطرق التقليدية المعتمدة على البكتيريا الزرقاء، بفضل قدرة الطحالب على النمو في بيئة تحد من انتشار الميكروبات الأخرى.

ويشهد العالم اهتماماً متزايداً بإعادة تدوير النفايات الصناعية إلى منتجات عالية القيمة، وخاصة مع تزايد المخلفات وانبعاثات الكربون.

وتُعد التقنيات الحيوية القائمة على الطحالب من أكثر الحلول الواعدة، نظراً لقدرتها على تحويل النفايات العضوية إلى بروتينات ودهون وصبغات طبيعية مفيدة.