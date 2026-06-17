غوغل تطرح آلية جديدة لتعزيز دقة نماذج الذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

قدّمت شركة “غوغل” بالتعاون مع باحثين في مجال الذكاء الاصطناعي، مفهوماً جديداً يُعرف باسم “اليقين المخلص” (Faithful Uncertainty)، يهدف إلى تحسين طريقة تعبير نماذج اللغة الكبيرة عن مستوى ثقتها في الإجابات، بحيث تعكس بدقة درجة الشك أو اليقين استناداً إلى المعلومات المتاحة لديها، بدلاً من تقديم إجابات حاسمة قد تكون غير دقيقة.

ووفقاً لتقرير أورده موقع “VentureBeat” المتخصص في أخبار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أمس الثلاثاء، فإن هذا التوجه يمثل محاولة لمعالجة مشكلة “هلوسة” النماذج اللغوية عبر تمكينها من تقديم “أفضل تخمين مدروس” عند عدم اليقين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على فائدتها في الاستخدامات اليومية والمؤسسية.

وأشار التقرير إلى أن هذا المفهوم لا يركز فقط على زيادة حجم المعرفة داخل النماذج، بل على تعزيز وعيها بحدود تلك المعرفة، بما يمكنها من التمييز بين الحالات التي تتطلب إجابة واثقة، وتلك التي تستدعي استخدام عبارات احتمالية أو تحفّظية مثل “أعتقد أن” أو “يبدو أن”.

كما يوضح الباحثون أن الحدّ الصارم من الهلوسة قد يؤدي أحياناً إلى فقدان بعض الإجابات الصحيحة، وهو ما يُعرف بـ “الضريبة الوظيفية”، الأمر الذي يجعل هذا النهج محاولة لتحقيق توازن بين الدقة العالية والحفاظ على فائدة النموذج العملية.

ومن المتوقع أن ينعكس هذا التطوير على أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقبلية، ولا سيما في المجالات الحساسة مثل الطب والتحليل واتخاذ القرار، من خلال تعزيز شفافية النماذج في التعبير عن درجة يقينها بدلاً من تقديم معلومات تبدو مؤكدة لكنها قد تكون غير صحيحة.